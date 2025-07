The Big Bang Theory: Lo spin-off dedicato a Stuart farà tornare Jim Parsons e Johnny Galecki?

News Serie TV

Ci sono buone possibilità che il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe, coinvolga gli storici membri del cast originale: le ultime dichiarazioni dell'ideatore Chuck Lorre, per quanto criptiche, fanno ben sperare.

A distanza di anni dalla fine di The Big Bang Theory, l'universo creato da Chuck Lorre e Bill Prady è pronto a espandersi ancora una volta. HBO Max ha ufficialmente dato il via libera, qualche settimana fa, a Stuart Fails to Save the Universe, una nuova serie spin-off che, dalle premesse, sembra molto diversa dalla serie madre. Ma la domanda che tutti si pongono è una sola: vedremo di nuovo Sheldon e Leonard, interpretati da Jim Parsons e Johnny Galecki, e altri membri del cast originale non ancora annunciati? Alla domanda ha risposto di recente proprio Chuck Lorre, alimentando le speranze dei fan con una dichiarazione tanto criptica quanto interessante.

Stuart Fails to Save the Universe, torneranno i protagonisti di The Big Bang Theory?

Intervistato da TVLine, il co-creatore della serie è stato incalzato sulla possibilità di un ritorno di Jim Parsons e Johnny Galecki nella nuova serie. La sua risposta è stata ambigua ma molto suggestiva. "Non posso parlare di questo. È un'informazione strettamente riservata su cui ho giurato col sangue", ha scherzato. Nessuna conferma, dunque, ma neanche una smentita: e in un universo narrativo dove il multiverso è al centro della trama, una risposta del genere potrebbe anche suonare come una conferma velata.

La trama e il cast di Stuart Fails to Save the Universe

La trama di Stuart Fails to Save the Universe è tutta un programma. Stuart Bloom, interpretato da Kevin Sussman, si ritrova accidentalmente responsabile di un Armageddon multiversale dopo aver rotto un dispositivo costruito da Sheldon e Leonard. Per rimettere ordine nel caos spazio-temporale, Stuart si unisce alla fidanzata Denise (Lauren Lapkus), al geologo Bert (Brian Posehn) e al fisico quantistico Barry Kripke (John Ross Bowie). In questo viaggio surreale, il gruppo incontrerà versioni alternative dei personaggi che abbiamo imparato ad amare nella serie madre.

La serie è attualmente in fase di produzione e debutterà su HBO Max nel corso del 2026. Il cast ufficiale, per ora, include Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie. Stuart Fails to Save the Universe sarà il terzo spin-off ufficiale del franchise dopo Young Sheldon e Georgie & Mandy's First Marriage,ma è il primo a essere ambientato dopo gli eventi della serie madre.

Versioni alternative e cast "alternativo"?

Quella del multiverso è sicuramente un'idea narrativa nuova che rappresenta un grande cambio di rotta rispetto al tono di The Big Bang Theory. Chuck Lorre lo ha definito un progetto "radicale, fuori dalla mia comfort zone". Proprio il tema del multiverso permette alla serie di giocare con le identità: secondo quanto anticipato, potremmo vedere personaggi storici in versioni alternative, il che apre a molteplici possibilità narrative e creative. Quando è stato suggerito a Lorre, dal giornalista di TVLine, che questi personaggi alternativi potrebbero persino essere interpretati da attori che erano stati presi in considerazione per il pilot originale (come Macaulay Culkin per Leonard o Marisa Tomei per Penny) la sua risposta è stata un enigmatico: "Amerai questa serie". Nulla, quindi, sembra escluso. E i fan più nostalgici che sognano una reunion, anche solo parziale o in forme inaspettate, con il cast originale e attori come Kaley Cuoco, Simon Helberg, Mayim Bialik, Kunal Nayyar e Melissa Rauch potrebbero essere accontentati.