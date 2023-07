The Big Bang Theory, la rivelazione di Jim Parsons: Alcune importanti modifiche hanno cambiato l'intera serie

News Serie TV

Quattro anni dopo la conclusione della popolare sitcom, Jim Parsons parla di alcune modifiche apportate al primo episodio che hanno cambiato tutto.

Ogni prodotto d'intrattenimento può subire modifiche - prima, dopo e durante la produzione - e, a detta di Jim Parsons, anche per la popolarissima The Big Bang Theory è stato così. L'attore ha partato addirittura di ben due modifiche fondamentali. Prima ancora che CBS ordinasse ufficialmente la sitcom incentrata su un gruppo di nerd brillanti ma socialmente imbarazzanti, la rete aveva chiesto ai co-ideatori di cambiare alcuni aspetti senza dei quali la Serie TV sarebbe andata da tutt'altra parte. Una chicca resa nota proprio dall'interprete di Sheldon Cooper.

The Big Bang Theory ha modificato due elementi del pilota: La confessione di Jim Parsons

Una delle più importanti modifiche apportare a The Big Bang Theory riguarda l'ambientazione. Come raccontato da Jim Parsons in un'intervista con Dinner's On Me With Jesse Tyler Ferguson, in principio la sitcom aveva scelto la costa orientale degli Stati Uniti, quindi molto lontano da Los Angeles, come sua ambientazione. Parsons ha precisato che questo cambiamento apparentemente piccolo, senza del quale nel primo episodio - almeno visivamente - non ci sarebbero state molte differenze, ne ha portati molti altri, cambiando completamente la serie.

Hanno cambiato la location spostandosi dalla costa orientale a quella occidentale e hanno completamente revisionato la tavolozza dei colori. Il pilot originale somigliava molto al nostro show.

Cambiare location ha dato nuova spinta alla storyline di Penny (Kaley Cuoco), che si è trasferita dal Nebraska in California con la speranza di dare forma alla sua passione e diventare un giorno un'attrice famosa. Ambientare The Big Bang Theory a Los Angeles è stato un fattore prezioso ai fini dello sviluppo anche di altri aspetti della storia, nonostante la maggior parte delle scene erano state girate all'interno di set, favorendo ad esempio i grandi cameo permessi dall'ambientazione californiana. In più, a Los Angeles si trova la sede del Caltech (California Institute of Technology), dove lavorano i protagonisti. Oggi sarebbe impossibile immaginare The Big Bang Theory sulla costa orientale degli Stati Uniti. Jim Parsons non ha precisato esattamente dove, ma avrebbe sicuramente incluso un'istituzione accademica prestigiosa (come il MIT o Harvard). Ma cosa ne sarebbe stato di Penny? Cambiare l'ambientazione ha aiutato inoltre The Big Bang Theory a discostarsi da altre famose sitcom ambientate sulla costa orientale, soprattutto a New York (come How I Met Your Mother).