The Bad Guy 2: I registi e il cast presentano la seconda stagione (più scorretta e rocambolesca che mai)

I primi due episodi della seconda stagione di The Bad Guy in anteprima ad Alice nella Città prima di arrivare su Prime Video dal 5 dicembre: Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana insieme al cast guidato dai protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi ci hanno svelato cosa dobbiamo aspettarci.

Una vera e propria caccia al tesoro che coinvolge tutti i personaggi tra azione e divertimento. La seconda stagione di The Bad Guy, in arrivo dal prossimo 5 dicembre su Prime Video, promette un'avventura che porta dritto dritto agli archivi segreti e preziosissimi di Mariano Suro, il capomafia non solo evocato ma finalmente presente e attivo interpretato da Antonio Catania. Dopo il successo del primo capitolo (prima stagione che, tra l'altro, arriverà in chiaro su Rai 1 dal prossimo 30 ottobre), la serie con Luigi Lo Cascio torna con la seconda, presentata ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. I registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, gli sceneggiatori Ludovica Rampoldi e Davide Serino e gli attori hanno parlato dei nuovi episodi senza però sbottonarsi troppo, visto che ci attendono parecchie sorprese.

The Bad Guy: La trama e dove eravamo rimasti

La prima stagione di The Bad Guy ha raccontato l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), pubblico ministero siciliano tutto d'un pezzo che, condannato ingiustamente per aver avuto presunti rapporti con la mafia, decide di vendicarsi di chi lo ha accusato, diventando il "bad guy" che dà il titolo alla serie. Per farlo, rinuncia per sempre alla sua identità e torna in Sicilia con il nome di Balduccio Remora, un lontano cugino dell'America del Sud del clan rivale a quello di Mariano Suro (Antonio Catania), il potente boss mafioso, da anni latitante, che lo ha incastrato. Tra amicizie improbabili e una nuova vita vissuta a WowterWorld, un fatiscente parco acquatico insieme a orche e mafiosi, Nino/Balduccio inizia la sua scalata per arrivare a Suro. Nel finale della prima stagione, finalmente, i due si trovano faccia a faccia: ma Nino riuscirà a portare a termine la sua vendetta?

Le anticipazioni della seconda stagione e le nuove aggiunte al cast

La seconda stagione si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, sua moglie Luvi (Claudia Pandolfi), il Maggiore Testanuda (Stefano Accorsi), Teresa (Giulia Maenza), Leonarda (Selene Caramazza). L'archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene. Oltre a Lo Cascio e Pandolfi, nel cast tornano anche Selene Caramazza, Giulia Maenza e Antonio Catania. New entry del cast sono Aldo Baglio, Carolina Crescentini e Stefano Accorsi.

La seconda stagione di The Bad Guy in equilibrio tra farsa e tragedia

Giuseppe G. Stasi ha spiegato che, dopo la prima stagione, c'erano già un'idea e una traccia di trama per la seconda. "Sapevamo che doveva essere una specie di caccia al tesoro. Visto che gli archivi vanno molto. Non il successo della serie quanto la cronaca ci ha dato degli spunti, tipo l'arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto a gennaio 2023, ha dato ulteriore carburante agli sceneggiatori", ha raccontato il regista. E proprio Ludovica Rampoldi ha voluto spiegare quali siano le peculiarità di The Bad Guy affermando: "La forza di questa serie sta nell'equilibrio molto difficile tra farsa e tragedia. Noi da narratori abbiamo il compito di mettere in scena situazioni verosimili e in Italia l'asticella è altissima. Noi siamo partiti sempre da un contesto che ci permette grande creatività".

The Bad Guy 2: La parola ai protagonisti

Luigi Lo Cascio ha ribadito, ancora una volta, quanto si sia innamorato del suo personaggio già leggendo le sceneggiature. "I registi per me erano degli sconosciuti. Mi sono arrivate le sceneggiature, arrivato alla seconda ho detto di sì prima ancora di incontrarli. La sceneggiatura era al di là di ogni aspettativa. Sono grato che abbiano pensato proprio a me. è una delle cose più belle non che ho fatto ma che ho visto", sono state le parole dell'interprete di Nino Scotellaro. Nei nuovi episodi, ha spiegato l'attore, Nino scopre tutto il marcio che ha intorno e sarà mosso maggiormente dal desiderio di cercare la verità piuttosto che vendetta. Scopre di avere nemici e scopre il marcio la corruzione.

Claudia Pandolfi ha parlato della sua Luvi senza potersi, però, sbilanciare troppo. Certo è che all'inizio di questa stagione la troviamo in bilico tra il bene e il male. "È una donna molto innamorata del marito e del suo lavoro ma sembra che il suo agire sia verso una nuova direzione. È contraddittoria e splendida. Il suo slancio verso il male è in qualche modo a fin di bene", ha anticipato l'attrice che si è detta innamorata del suo personaggio.

Ma uno dei protagonisti più carismatici di questa seconda stagione è senza dubbio Antonio Catania. Il suo Mariano Suro è il personaggio più tragico e divertente allo stesso tempo. "È la prima volta che mi capita di fare un personaggio cosi, per me un regalo grazie ai registi che sono veri geni. Devo ringraziare tutti perché è stata un'esperienza unica che ci ha coinvolti tutti. ho capito che il crimine alla fine poi non paga", ha detto l'attore.

Stefano Accorsi, che interpreta un misterioso nuovo personaggio che è una specie di 007 che si muove nell'ombra, ha detto di essersi velocemente ambientato e di essersi molto divertito sul set. "Quando ho letto questo personaggio l'ho trovata una bellissima occasione. Sono sempre esistiti questi personaggi che si muovono in un terreno d'ombra, tra la segretezza. È bellissimo poter interpretare un personaggio che si muove rispettando un suo ideale ma andando a combattere su un terreno in cui la legalità sembra molto distante. Si tratta di personaggi un po' borderline.", ha detto l'attore.

Selene Caramazza ha detto di aver lavorato molto sulla rabbia emotiva del suo personaggio e sul suo senso di colpa. "È una seconda stagione piena di sorprese dove tutti i personaggi hanno sviluppi molto importanti", ha anticipato l'attrice che interpreta Leonarda, la sorella di Nino. Giulia Maenza, interprete di Teresa, ha detto di aver imparato a sparare con una pistola per via della serie e anche a tenere in braccio un bambino (anzi, più di 20!).

La seconda stagione di The Bad Guy è creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. Vi aspetta con la seconda stagione su Prime Video dal 5 dicembre.