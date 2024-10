The Bad Guy, Nino Scotellaro è tornato: Il trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

I primi due episodi della nuova stagione della dark comedy con Luigi Lo Cascio saranno presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, prima del debutto su Prime Video il prossimo 5 dicembre.

Tutti i segreti di Mariano Suro, il temibile boss mafioso a cui il giudice Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio) ha dato la caccia per anni, stanno per venire a galla. Nel trailer ufficiale della seconda stagione di The Bad Guy ritroviamo il magistrato - diventato il "bad guy" del titolo - mentre lotta per ottenere il tesoro più prezioso: l'archivio del boss. La dark comedy diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana tornerà su Prime Video con i nuovi episodi il prossimo 5 dicembre, ma prima i primi due episodi saranno presentati in anteprima venerdì 25 ottobre ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, nella sezione "Serie".

The Bad Guy 2: Stagione 2 - Il Trailer Ufficiale della serie Prime Video con Luigi Lo Cascio - HD

The Bad Guy: La trama e dove eravamo rimasti

La prima stagione di The Bad Guy ha raccontato l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il "bad guy" che è stato ingiustamente accusato di essere. Per farlo, seppellisce per sempre la sua identità e torna in Sicilia con il nome di Balduccio Remora, un lontano cugino dell'America del Sud del clan rivale a quello di Mariano Suro (Antonio Catania), il potente boss mafioso che lo ha incastrato. Tra amicizie improbabili e una nuova vita vissuta a WowterWorld, un fatiscente parco acquatico insieme a orche e mafiosi, Nino/Balduccio inizia la sua scalata per arrivare a Suro.

Le anticipazioni della seconda stagione e le nuove aggiunte al cast

La seconda stagione si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, sua moglie Luvi (Claudia Pandolfi), il Maggiore Testanuda, Teresa (Giulia Maenza), Leonarda (Selene Caramazza). L'archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene.

Oltre a Lo Cascio e Pandolfi, nel cast tornano anche Selene Caramazza, Giulia Maenza e Antonio Catania. Sono per ora top secret i ruoli assegnati a Aldo Baglio, Carolina Crescentini e Stefano Accorsi, new entry di questa stagione che intravediamo nel trailer. La seconda stagione di The Bad Guy è creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi.