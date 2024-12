The Bad Guy 2 da oggi su Prime Video: La nostra video intervista a Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi

News Serie TV

È tornata su Prime Video la dark comedy più folle e divertente in circolazione: i protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi e la new entry Stefano Accorsi ci hanno raccontato qualche curioso aneddoto dal set.

Ma, alla fine, chi è stato il bad guy sul set della seconda stagione di The Bad Guy? Abbiamo simpaticamente indagato facendo quattro chiacchiere con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi (aggiunta al cast di questa stagione che interpreta un personaggio a dir poco particolare) in occasione del debutto dei nuovi episodi, da oggi in streaming su Prime Video. La serie, scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G.Stasi, nella seconda stagione fa un salto di qualità regalandoci momenti di lucida follia e un'avventura alla ricerca del fantomatico archivio segreto di Mariano Suro, il capomafia interpretato da Antonio Catania. Pare che sul set siciliano gli attori si siano particolarmente divertiti, diretti da due registi iperattivi, Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, che - parole di Stefano Accorsi - "non danno tregua". Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.

The Bad Guy 2: Stagione 2 - La nostra video intervista a Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi - HD

La trama di The Bad Guy

La prima stagione di The Bad Guy, che ha trovato il favore sia del pubblico che della critica, ha raccontato l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di vendicarsi diventando il bad guy che è stato ingiustamente accusato di essere. Per farlo, rinuncia per sempre alla sua identità e torna in Sicilia con il nome di Balduccio Remora, un lontano cugino dell'America del Sud del clan rivale a quello di Mariano Suro. Nel finale della prima stagione, finalmente, i due nemici giurati si trovano faccia a faccia: ma Nino riuscirà a portare a termine la sua vendetta?

La guerra aperta della seconda stagione

La seconda stagione, lunga 6 episodi, si concentra tutta sulla guerra per il preziosissimo archivio di Suro: anni di intercettazioni che dimostrerebbero una lunga trattativa tra lo Stato e la mafia. Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi (Pandolfi), il Maggiore Testanuda (Accorsi che dà il volto a un personaggio che è una specie di 007 che si muove nell'ombra e sempre ai confini tra legalità e illegalità), Teresa (Giulia Maenza), Leonarda (Selene Caramazza). L'archivio conteso diventa, così, la più ambita delle risposte e una bomba ad orologeria pronta a esplodere nelle mani di chi finirà per trovarlo.