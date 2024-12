The Acolyte, perché è stata cancellata? Ecco la versione ufficiale di Disney

News Serie TV

La serie di Star Wars con Amandla Stenberg non ha avuto molta fortuna ed è stata cancellata poco dopo l'uscita del finale di stagione su Disney+: quattro mesi dopo, il co-presidente di Disney Alan Bergman ha spiegato il motivo.

La cancellazione di The Acolyte: La Seguace, la serie di Star Wars che ha raccontato un'oscura storia ambientata sul finire dell'era dell'Alta Repubblica, è stata improvvisa. Disney+ ha cancellato la serie di fantascienza senza troppe cerimonie lo scorso agosto, solo un mese dopo l'uscita dell'ottavo e ultimo episodio. Molte polemiche hanno circondato il titolo, sia prima dell'uscita che dopo, e alcuni membri del cast hanno denunciato un atteggiamento tossico del fandom di Star Wars che avrebbe mantenuto atteggiamenti razzisti. Quattro mesi dopo, il co-presidente di Disney Alan Bergman ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sui motivi, già intuibili, della cancellazione.

La trama e il cast di The Acolyte: La Seguace

Ambientata durante gli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica, la serie thriller ci ha trasportato in un'epoca in cui i Jedi erano numerosi e potenti raccontandoci la storia di una ex Padawan (interpretata da Amandla Stenberg) che si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini e scopre poi che le forze che devono affrontare sono più sinistre di quanto avessero mai previsto. Stenberg ha interpretato il doppio ruolo delle sorelle gemelle Osha e Mae mentre la star di Squid Game Lee Jung-jae ha prestato il volto al maestro Sol. Completavano il cast Joonas Suotamo. (Solo: A Star Wars Story) nei panni di un Jedi Wookiee chiamato Kelnacca, Rebecca Henderson (Inventing Anna) in quelli di Vernestra Rwoh, Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith, Dafne Keen (His Dark Materials), Charlie Barnett (Russian Doll), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Carrie-Anne Moss (Marvel’s Jessica Jones), Dean-Charles Chapman (Il Trono di Spade) e Margarita Levieva (Revenge).

L'accoglienza per The Acolyte

La critica ha accolto in modo un po' freddo la serie, sebbene abbia elogiato il tentativo di adottare un nuovo approccio all'universo di Star Wars. Una porzione di fan, tuttavia, ha etichettato la serie come "woke" soprattutto per la scelta della protagonista, una ragazza nera e dichiaratamente appartenente alla comunità LGBTQ+ (dopo la cancellazione, la protagonista Amandla Stenberg ha parlato apertamente, su Instagram, dell'ondata di intolleranza scatenata dagli hater). Su Rotten Tomatoes, il punteggio dei critici è stato del 78%, ma il punteggio degli utenti ha raggiunto solo il 18%. Ma ciò che conta davvero sono i numeri: dopo una partenza tutto sommato buona (con 4,8 milioni di visualizzazioni nel primo giorno d'uscita e 11,1 milioni dopo cinque giorni), la performance è calata drasticamente fino al finale che ha totalizzato 335 milioni di minuti di visualizzazioni, il dato più basso per un episodio finale di una serie di Star Wars.

La cancellazione di The Acolyte: Parla il co-presidente di Disney Alan Bergman

Tali risultati non sono stati in grado di coprire lo straordinario costo della serie, vale a dire 108 milioni di dollari (è la serie dal vero più costosa mai prodotta da Lucasfilm e ambientata nella galassia lontana lontana). Parlando con Vulture, il co-presidente di Disney Alan Bergman ha spiegato che il motivo della cancellazione è molto semplice: costi troppo alti e ascolti troppo bassi. "Eravamo contenti della performance, ma non era abbastanza data la struttura dei costi di quel titolo, francamente, per continuare con una seconda stagione. Quindi questo è il motivo per cui non l'abbiamo rinnovata", sono state le parole del dirigente.

Il futuro di Star Wars in tv

Bergman ha accennato anche ai progetti televisivi futuri ambientati nell'universo di Star Wars. Ha detto, in particolare, che ha visto "una certa crescita" di Skeleton Crew, lanciata di recente, e che "le recensioni sono state eccellenti"; allo stesso modo, ha definito la seconda stagione di Andor (in uscita il 25 aprile) "eccellente". Infine ha ricordato che la seconda stagione di Ahsoka e "un certo numero di serie aggiuntive" sono "in fase di sviluppo". Nel frattempo, lo ricordiamo, The Mandalorian continuerà al cinema con un film tutto incentrato sul Mandaloriano e Grogu, atteso nelle sale americane a maggio 2026.

