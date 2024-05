The Acolyte: La Seguace, il nuovo trailer italiano e il poster della serie di Star Wars

News Serie TV

La serie live-action, ambientata nell'era dell'Alta Repubblica, debutterà il 5 giugno con i primi due episodi su Disney+: ecco il nuovo trailer di The Acolyte: La Seguace.

Lucasfilm ci accompagna in una Galassia dove l'oscurità predomina e i Jedi sono in pericolo con The Acolyte: La Seguace. In occasione dello Star Wars Day, l'annuale festa dei fan di Star Wars, Disney+ ha diffuso un nuovo trailer in italiano e il poster ufficiale della nuova serie live-action. Il debutto è previsto in streaming mercoledì 5 giugno con i primi due episodi.

The Acolyte: La trama e il cast

The Acolyte è ambientata circa un secolo prima dei fatti del film Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma e in una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro nell'era dell'Alta Repubblica, un periodo in cui i Jedi e la Repubblica erano al loro apice e il lato oscuro esisteva solo nelle ombre della galassia. I Sith agivano nell'oscurità ma cospiravano per condizionare le sorti dei Jedi, molto più numerosi. Al centro del racconto c'è un'indagine su una scioccante serie di crimini che mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae di Squid Game) contro una pericolosa guerriera del suo passato e sua ex Padawan (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra. Il trailer anticipa una vera e propria caccia ai Jedi nata in seno a una misteriosa guerra intrapresa contro di loro mentre emergono oscuri segreti dal passato.

Nel cast ci sono anche Joonas Suotamo. (Solo: A Star Wars Story) è un Jedi Wookiee chiamato Kelnacca, Rebecca Henderson (Inventing Anna) è Vernestra Rwoh. Completano il cast Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith, Dafne Keen (His Dark Materials), Charlie Barnett (Russian Doll), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Carrie-Anne Moss (Marvel’s Jessica Jones), Dean-Charles Chapman (Il Trono di Spade) e Margarita Levieva (Revenge).

Il team di produzione

"Se Star Wars parla del perdente contro l'istituzione, in The Acolyte i Jedi sono l'istituzione ", ha spiegato la creatrice della serie Leslye Headland a StarWars.com. "Che cosa è andato storto? E se i cattivi sono in realtà i reietti? Mi è sembrato proprio un bel capovolgimento", ha anticipato la showrunner. Leslye Headland è anche produttrice esecutiva insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef. Charmaine DeGraté e Kor Adana sono i co-produttori esecutivi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim e Rob Bredow sono i produttori. Headland ha diretto anche i primi due episodi. I registi Kogonada (episodi 3 e 7), Alex Garcia Lopez (4 e 5) e Hanelle Culpepper (6 e 8) completano la regia della serie. Il pluripremiato compositore Michael Abels, noto per il suo lavoro in Scappa – Get Out e Us, ha firmato la colonna sonora della serie.

