The Acolyte: Hayden Christensen dà il benvenuto ad Amandla Stenberg nella famiglia di Star Wars con un tenero video messaggio

La nuova serie ambientata nella Galassia lontana lontana debutterà il 5 giugno in streaming su Disney+: chi meglio dell'interprete di Anakin Skywalker, protagonista della trilogia prequel, poteva accogliere la protagonista di una serie prequel?

Di prequel in prequel: il messaggio ufficiale di benvenuto ad Amandla Stenberg nella famiglia di Star Wars è arrivato da Hayden Christensen in persona. The Acolyte: La Seguace, la nuova serie che racconterà una storia che precede i fatti del film Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, debutterà il 5 giugno su Disney+ con i primi due episodi. Per l'occasione, l'interprete di Anakin Skywalker ha voluto accogliere personalmente la protagonista e nuovo volto tra le star lanciate dal franchise di successo.

Star Wars: Hayden Christensen accoglie Amandla Stenberg

Già dalle interviste che Amandla Stenberg ha concesso negli ultimi mesi abbiamo scoperto che l'attrice è una grande fan di Star Wars praticamente da sempre. Il che spiega la sua dolcissima reazione al messaggio di benvenuto di Hayden Christensen, pubblicato sull'account Instagram ufficiale di Star Wars. Nel video che vedete qui sotto quasi non riesce a trattenere l'emozione e fa ripartire il messaggio più volte per risentire la voce di Hayden Christensen. Non è un caso che questo compito sia stato affidato all'attore che ha recitato nella trilogia prequel di Star Wars, visto che la stessa The Acolyte è un prequel, essendo ambientata circa un secolo prima degli eventi de La minaccia fantasma. La serie, tra l'altro, richiama molto stilisticamente e per toni la trilogia dei film usciti tra la fine degli anni '90 e gli inizi degli anni 2000. Tre film che la stessa Amandla Stenberg ha detto di amare molto e che, solo di recente, sono stati rivalutati dai fan della saga.

Dopo aver ricevuto (secondo noi ingiuste) critiche all'uscita dei film, Hayden Christensen negli ultimi anni sta finalmente ricevendo l'amore che merita dal pubblico, soprattutto da quando ha ripreso il ruolo di Anakin Skywalker nelle serie Obi-Wan Kenobi e Ahsoka. Ormai è uno dei volti più amati dell'intero franchise e questo passaggio di testimone con Amandla Stenberg ci sembra molto bello e significativo.

La trama di The Acolyte: La Seguace

The Acolyte: La Seguace è ambientata in una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro nell'era dell'Alta Repubblica, un periodo in cui i Jedi e la Repubblica erano al loro apice e il lato oscuro esisteva solo nelle ombre della galassia. I Sith agivano nell'oscurità ma cospiravano per condizionare le sorti dei Jedi, molto più numerosi. Al centro del racconto c'è un'indagine su una scioccante serie di crimini che mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae di Squid Game) contro una pericolosa guerriera del suo passato e sua ex Padawan (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra.