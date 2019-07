The 100 perde un altro dei suoi protagonisti

News Serie TV

La serie di fantascienza è in onda negli Stati Uniti con la stagione 6, in Italia attesa per l'autunno su Premium Action.

The 100 ha messo nuovamente alla prova la resistenza dei suoi fan con un'altra inattesa uscita di scena nell'episodio della sesta stagione in onda negli Stati Uniti la scorsa notte. In Italia non lo vedremo prima dell'autunno (il debutto della nuova stagione su Premium Action è fissato per l'8 ottobre), motivo per il quale sconsigliamo di proseguire la lettura a chi preferisce non avere anticipazioni.

Appena tre settimane dopo l'addio di Henry Ian Cusick in seguito alla morte del suo Marcus Kane nel nono episodio, tragedia che ha lasciato nella disperazione la sua amata Abby Griffin, il dodicesimo episodio, Adjustment Protocol, è stato invece l'ultimo per lei. Il personaggio interpretato sin dall'esordio nel 2014 da Paige Turco si è sacrificato nel tentativo di salvare Madi (Lola Flanery) da Russell (J.R. Bourne), che l'avrebbe uccisa per usare il suo midollo osseo per creare altri "ospiti". Fortunatamente, prima di morire, Abby è riuscita a ricongiungersi con Clarke (Eliza Taylor) in una scena molto toccante, e ha risolto anche i suoi problemi con Raven (Lindsey Morgan), la quale ha speso delle belle parole per la "madre".

"Come sceneggiatore, è sempre difficile dire addio ai personaggi che amiamo. Abby è stata con me per 7 anni. Mi mancherà", ha scritto su Twitter l'ideatore di The 100 Jason Rothenberg. Lo stesso ha poi condiviso un messaggio della Turco: "Sono così grata per il vostro amore e sostegno a me e ad Abby. Mi mancherà interpretarla più di quanto possa esprimere".