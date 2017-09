The 100: Ecco il cattivo della stagione 5

The 100 ha dato un volto al suo nuovo nemico pubblico n. 1. Secondo TVLine, la serie di fantascienza di The CW ha ingaggiato l'attore molto noto in Spagna William Miller (Paso Adelante) per il ruolo ricorrente del malvagio e imponente Robert McCreary nella quinta stagione, in onda negli Stati Uniti nei primi mesi del 2018 (in Italia la quarta inedita è attesa per il 24 settembre su Premium Action).

Un misterioso prigioniero a bordo della missione mineraria a lunga distanza, McCreary è l'ex sicario di una potente organizzazione criminale i cui metodi spietati e violenti lo rendono un formidabile avversario per i protagonisti. Parlando di Miller, l'ideatore Jason Rothenberg ha detto che lui e il collega Dean White se ne sono innamorati nel pilota di Searchers, nel quale era stato ingaggiato per uno dei ruoli principali, aggiungendo: "Siamo entusiasti di lavorare nuovamente con lui in The 100".

Questa nuova aggiunta al cast segue quelle di Ivana Milicevic (Banshee), Jordan Bolger (Peaky Blinders) e Lola Flanery (Shadowhunters), l'ultima dei quali sostituirà Imogen Tear nel ruolo di Madi, la "figlia" di Clarke. Inoltre, i produttori hanno promosso Tasya Teles (interprete di Echo) al grado di regular.