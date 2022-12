That '90 Show: Un video ci porta dietro le quinte del sequel di That '70 Show

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Netflix dal 19 gennaio.

In attesa del 19 gennaio, quando i dieci episodi di That '90s Show saranno finalmente disponibili in streaming, Netflix ci porta dietro le quinte di quello che fino a qualche anno fa non credavamo possibile: il revival e sequel della sitcom di culto That '70 Show. Lo fa con un'intervista ai veterani Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith, incontrati tra una pettinata e un'aggiustatina al trucco. E, tra una rivelazione e l'altra, ecco anche qualche altro momento inedito di questa nuova avventura e reunion.

That '90s Show: La trama e la nuova gang

Se That '70 Show era ambientata nel 1976, e all'inizio degli anni '80 quando calò il sipario, That '90s Show va avanti di quindici anni, fino al 1995. Quando la figlia di Eric e Donna, Leia (interpretata da Callie Haverda), un'adolescente alla disperata ricerca di qualche avventura nella sua vita... o almeno di una migliore amica che non sia suo padre, arriva a Point Place per fare visita ai nonni, trova quello che stava cercando nella vivace e ribelle Gwen (Ashley Aufderheide, Emergence), leader non ufficiale di una combriccola di ragazzi che include il suo adorabile fratello Nate (Maxwell Acee Donovan), la concentrata fidanzata di lui Nikki (Sam Morelos), il sarcastico e perspicace Ozzie (Reyn Doi) e l'affasciante e civettuolo Jay (Mace Coronel, Colin in bianco e nero). Sotto l'occhio vigile e premuroso di Kitty (Rupp) e lo sguardo severo di Red (Smith), Leia si rende conto che qui potrebbe vivere quel genere di esperienze tanto desiderate che i suoi genitori conoscono bene, avendolo fatto prima di lei, e li convince a farla rimanere per l'estate.

Come si può intuire dal video, That '90s Show riporta sullo schermo il resto del cast originario - Topher Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Mila Kunis (Jackie), Ashton Kutcher (Kelso) e Wilmer Valderrama (Fez) -, con la sola eccezione di Danny Masterson (Steven), licenziato da Netflix ai tempi di The Ranch dopo le accuse di violenza sessuale di alcune donne. Rivedremo anche Tommy Chong (l'hippie Leo) e Don Stark (Bob, il padre di Donna), mentre Andrea Anders (Better Off Ted) si è unita alla combriccola con il ruolo di Sherri, la mamma di Gwen e Nate e il nuovo interesse amoroso di Fez.