That '70s Show: La banda di nuovo insieme nel trailer ufficiale del sequel That '90s Show

La nuova sitcom sarà disponibile in streaming su Netflix dal 19 gennaio.

Il momento che i fan di That '70s Show attendevano da più di 15 anni è arrivato. O, almeno, è arrivato l'antipasto. Il trailer ufficiale di That '90s Show, sequel dell'iconica sitcom di fine anni '90 in arrivo su Netflix il 19 gennaio, mostra Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher e Wilmer Valderrama tornare nei panni di Eric, Donna, Jackie, Kelso e Fez, la banda originale, mentre una nuova generazione di adolescenti del Wisconsin, alcuni dei quali loro figli, reclama il proprio posto nella taverna dei Forman, con Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith anch'essi di nuovo nei panni di Kitty e Red.





That '90s Show: La trama e i nuovi protagonisti

Siamo nel 1995, quindici anni dopo il finale di That '70s Show. In questi nuovi 10 episodi seguiamo la figlia di Eric e Donna, Leia (interpretata da Callie Haverda), un'adolescente alla disperata ricerca di qualche avventura nella sua vita... o almeno di una migliore amica che non sia suo padre, arrivare a Point Place per fare visita ai nonni. Qui Leia trova quello che stava cercando quando incontra la vivace e ribelle Gwen (Ashley Aufderheide, Emergence), leader non ufficiale di una combriccola di ragazzi che include il suo adorabile fratello Nate (Maxwell Acee Donovan), la concentrata fidanzata di lui Nikki (Sam Morelos), il sarcastico e perspicace Ozzie (Reyn Doi) e l'affasciante e civettuolo Jay (Mace Coronel, Colin in bianco e nero). Sotto l'occhio vigile e premuroso di Kitty e lo sguardo severo di Red, Leia si rende conto che qui potrebbe vivere quel genere di esperienze tanto desiderate che i suoi genitori conoscono bene, avendolo fatto prima di lei, e li convince a farla rimanere per l'estate.

Leia non è l'unica "figlia di" in That '90s Show. Il trailer rivela che il nome completo di Jay, il ragazzo con il quale fa subito coppia, è... Jay Kelso! Si tratta quindi del figlio di Jackie e Kelso. Nel frattempo, Fez, la cui carriera ha preso una direzione abbastanza scontata, sembra aver rinunciato una volta per tutte a Jackie e ha una nuova fiamma: Sherri (Andrea Anders, Better Off Ted), la mamma di Gwen e Nate. Vediamo inoltre Tommy Chong riprendere il ruolo tanto amato dell'hippie Leo, mentre manca all'appello Danny Masterson (Steven), licenziato da Netflix ai tempi di The Ranch dopo le accuse di violenza sessuale di alcune donne.