Terminal List: video intervista con Antoine Fuqua, Jack Carr e David DiGilio

Abbiamo realizzato una video intervista con Antoine Fuqua, Jack Carr e David DiGilio, rispettivamente, regista/produttore, autore del romanzo/produttore e showrunner/produttore di Terminal List.

È approdata su Prime Video da pochi giorni la nuova serie Terminal List, un action thriller politico che emana desiderio di vendetta da tutti i pori. Il protagonista è Chris Pratt nel ruolo di un Navy Seal che durante un'operazione militare in Medio Oriente vede morire i suoi compagni in un'imboscata e, una volta tornato a casa, si convince che dietro il fallimento di quella missione ci siano persone senza scrupoli che intende trovare. L'attore è anche produttore esecutivo, in quanto è stato proprio lui ad acquistare i diritti del romanzo omonimo dello scrittore ed ex Navy Seal Jack Carr, primo di cinque libri sul personaggio di James Reece.

Quando Pratt venne a sapere che anche Antoine Fuqua, regista tra gli altri di Training Day e del remake de I Magnifici 7 (con lo stesso Pratt nel cast) era interessato a quella storia, si accordò con lui e lo fece salire a bordo del progetto. A quel punto i due si resero conto che invece di farne un film, Terminal List si sarebbe prestato meglio per una serie in 8 episodi e la scelta su chi dovesse essere lo showrunner è caduta sul produttore e sceneggiatore David DiGilio.

Qui sotto potete vedere la nostra video intervista realizzata con Antoine Fuqua, Jack Carr e David DiGilio.





Terminal List: trama e trailer della serie thriller con Chris Pratt

Oltre a Chris Pratt, il cast di Terminal List include anche Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, Sean Gunn, Jared Shaw e Christina Vidal. La serie segue le vicende di James Reece che, dopo aver visto morire la sua squadra di Navy SEAL in un'imboscata durante un'operazione segreta, torna a casa dalla sua famiglia in uno stato confusionale. I ricordi di quell’evento sono annebbiati mentre sale il sospetto che qualcuno li abbia traditi. Reece va alla ricerca di prove con l'aiuto di una giornalista, ma si rende conto che forze oscure operano contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

