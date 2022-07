Terminal List: Chris Pratt si piega ma non si spezza nella nuova serie Prime Video

News Serie TV

Dal 1° luglio sul servizio streaming di Prime Video, la nuova serie d'azione Terminal List mostra Chris Pratt in un ruolo serio e drammatico come non aveva mai interpretato prima.

Il catalogo di Prime Video si arricchisce con una nuova serie che piacerà a chi è appassionato di storie action/thriller e che, dopo aver visto Jack Ryan e Jack Reacher, è in cerca di quello stesso livello di qualità che le produzioni americane sanno garantire. Se Tom Clancy e Lee Child, rispettivamente, sono gli autori dei tanti romanzi che hanno ispirato quelle serie, Jack Carr è invece lo scrittore che ha attualmente all'attivo cinque libri sul Navy SEAL James Reece di cui Terminal List è il primo da cui è tratta la serie. Gli otto episodi sono tutti disponibili esclusivamente su Prime Video dal 1° luglio.

Protagonista e produttore esecutivo è Chris Pratt, che abbiamo appena visto al cinema in Jurassic World: Il dominio e che stiamo per rivedere nel ruolo di Star Lord in Thor: Love and Thunder. C'è proprio l'attore dietro l'intero progetto, impegnato nel ruolo principale in quello che è un revenge thriller serissimo, a tratti brutale e che non contempla alcuna sfumatura ironica.

Terminal List: Chris Pratt acquistò i diritti del libro accordandosi con Antoine Fuqua

Quando partecipava alle riprese di Zero Dark Thirty in un ruolo secondario nel 2011 e ancora non era diventato una star del cinema, Chris Pratt aveva avuto l'opportunità di andare alla base navale di Coronado in California per sottoporsi a una parte dell'addestramento dei veri Navy Seal. Jared Shaw, "il soldato che aveva il compito di seguirmi, divenne uno dei miei migliori amici e qualche tempo fa mi mi parlò di un suo amico di nome Jack Carr, un ex Navy Seal, il quale stava per pubblicare un libro intitolato Terminal List che poteva diventare un buon film" racconta l'attore che cercò subito di acquistare i diritti del romanzo. "Venni a sapere che anche Antoine Fuqua, con cui avevo lavorato per I magnifici 7, era interessato, così lo chiamai per dirgli che invece di contenderci i diritti del libro avremmo potuto fare squadra. Lasciami acquistare i diritti e io faccio in modo che la regia sia tua, gli dissi. Così facemmo, per poi renderci conto che la storia si sarebbe adattata meglio a una serie anziché a un film".

"Il libro è un thriller politico, noi lo abbiamo reso più un thriller psicologico con elementi complottisti" continua Pratt. "Il mio amico Jared è entrato nel progetto come co-produttore e oltre a lui abbiamo ingaggiato molti ex Navy Seal, sia davanti sia dietro la macchina da presa, per garantire il massimo dell'autenticità". È la prima volta che vediamo Chris Pratt, un eroe di film d'azione che non rinuncia mai a una buona dose di humour, in un ruolo estremamente serio e drammatico che non lascia spazio ad alcuna battuta. "Ne sono molto orgoglioso, è un lavoro diverso da qualunque altra cosa io abbia fatto prima".

Terminal List: trama e trailer della serie Prime Video con Chris Pratt

Oltre a Chris Pratt, il cast di Terminal List include anche Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, Sean Gunn, Jared Shaw e Christina Vidal. I produttori esecutivi sono lo stesso Pratt, Antoine Fuqua che ha diretto il primo episodio, lo showrunner Dave DiGilio e l'autore dei romanzi Jack Carr.