Superman & Lois: Su Mediaset Infinity la nuova serie DC che torna nell'amata Smallville

News Serie TV

Superman & Lois, la nuova serie è in onda su Italia 1 ed è disponibile gratuitamente on demand su Mediaset Infinity con tre nuovi episodi ogni settimana.

Se siete cresciuti nei primi anni Duemila, Smallville è uno di quei luoghi in cui sicuramente avrete sognato di vivere e andare a scuola, o semplicemente di visitare. E poco importa se concretamente non esiste. Le serie tv hanno il magico potere di creare mondi affascinanti, oltre a raccontare storie che inchiodano allo schermo, sebbene in questo caso un grande aiuto - fondamentale bisogna dire - arrivi dal mondo dei fumetti, quelli DC in particolare. Più di dieci anni dopo quella clamorosa e indimenticabile ultima volta, uno dei luoghi più famosi e amati dei comics americani torna a fare da scenario alle avventure di un supereroe. E che supereroe! Lo fa nella nuova serie DC Superman & Lois, ultima aggiunta all'Arrowverse, è in onda in prima visione su Italia 1, ogni sabato in prima serata, ed è disponibile in streaming gratuitamente anche su Mediaset Infinity. Ecco qual è la sua storia.

Superman & Lois: Clark Kent ha messo su famiglia

Iniziamo dicendo subito che Superman & Lois non è il remake di Smallville. Se in quest'ultima Clark Kent era un adolescente che stava appena cominciando a comprendere il suo enorme potere, nella nuova creazione di Greg Berlanti (lo stesso di Arrow, The Flash, Titans e tante altre) ritroviamo un supereroe fatto e finito. E un uomo che ha ancora molto da imparare mentre affronta una delle sfide più ardue di sempre: le pressioni e le complessità derivanti dall'essere genitore nella società di oggi. Sposato con la giornalista Lois Lane e tornato a Smallville, dove ritrova la vecchia amica Lana Lang, Clark, insieme alla moglie, cerca di trovare la chiave per crescere due adolescenti diversi e ansiosi preoccupandosi che possano ereditare i suoi superpoteri kryptoniani.

Mentre i due protagonisti hanno i volti di Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch, gli stessi attori che li avevano interpretati precedentemente nelle altre serie dell'Arrowverse, i loro figli sono una novità assoluta per il franchise e qualsiasi altro adattamento recente sull'Uomo d’Acciaio. Jonathan (Jordan Elsass, Little Fires Everywhere), il più famoso e il solo presente anche nei fumetti, porta il nome del nonno paterno ed è un ragazzo pulito, umile e dall'animo gentile il cui atteggiamento stravagante lo rende piuttosto popolare tra i coetanei. Il gemello Jordan (Alexander Garfin), che prende il nome dal padre biologico di Clark, è invece un quattordicenne incredibilmente intelligente e con un temperamento mutevole la cui introversione limita le sue interazioni con le altre persone, motivo per il quale trascorre la maggior parte del suo tempo libero da solo. I due scoprono solo ora che il loro papà è Superman, ma soltanto uno di loro sembra aver ereditato i suoi superpoteri. Lasceremo a voi scoprire chi.

L'Arrowverse: Le nuove storie sono su Mediaset Infinity

Superman & Lois è solo una delle serie dell'Arrowerse in onda in questo periodo su Italia 1 con nuovi episodi immediatamente disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity. Gli appassionati potranno seguire anche le ultime imprese delle Leggende nella settima e conclusiva stagione di DC's Legends of Tomorrow. Da pochi giorni è in programmazione anche la a-lungo-attesa seconda stagione di Batwoman, che introduce Javicia Leslie come nuova interprete della celebre supereroina di Gotham City dopo la disfatta Ruby Rose. Scoprire che fine abbia fatto Kate Kane è una delle motivazioni principali di Ryan Wilder e del suo team in questi nuovi episodi. Inoltre, è attesa per fine luglio la settima stagione di The Flash. Tra le altre cose, questa introdurrà Bart Allen (interpretato da Jordan Fisher), in questa versione il futuro figlio "selvaggiamente impulsivo" di Barry e Iris, e dirà addio a due personaggi che sono stati della partita sin dagli esordi.