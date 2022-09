Superman & Lois 3: Michael Bishop è il nuovo Jonathan Kent

News Serie TV

L'attore sostituirà Jordan Elsass, che ha lasciato il cast per motivi personali.

C'è un nuovo Jonathan Kent a Smallville. Dopo il passo indietro di Jordan Elsass, i produttori di Superman & Lois hanno stabilito che sarà Michael Bishop a interpretare il figlio di Clark Kent e Lois Lane nella terza stagione dell'apprezzata serie supereroistica di The CW, attesa in tv per la prima metà del prossimo anno.

Superman & Lois: L'addio di Jordan Elsass

La notizia piuttosto sorprendente dell'addio di Elsass a Superman & Lois e all'iconico ruolo di Jonathan Kent risale allo scorso mese, quando lo studio di produzione Warner Bros. Television ha riferito che è stato l'attore a decidere di lasciare il cast "a causa di motivi personali". In seguito, spinto dalle richieste dei fan, Elsass ha spiegato in un video che, per quanto fosse "triste" e "un vero peccato", soprattutto alla luce di quanto il suo personaggio sarà più centrale nella stagione 3, "la salute mentale è al 100% una priorità. Deve avere la precedenza. E la mia... negli ultimi due anni... è stata altalenante".

"Ho bisogno di un po' di tempo per me stesso", ha continuato. "Devo ancora decidere se ho intenzione di continuare a recitare. Potrei andare in una direzione diversa. So che sarà certamente deludente per alcune persone".

Più Jonathan Kent nella stagione 3

In una recente intervista, lo showrunner Todd Helbing ha parlato del ruolo di Jonathan Kent nella stagione 3 confermando che "vogliamo senz'altro inserirlo maggiormente nelle storie di supereroi. Quello che Clark gli dice sulla tecnologia kryptoniana può essere inteso in molti modi diversi, perciò vedremo quale strada percorreremo alla fine. Vedremo se otterrà il suo costume, se seguirà l'esempio di Nat e come si svolgerà il tutto. Vogliamo assolutamente portare Jonathan in quella vita da supereroe più di quanto non sia stato".

Il compito spetta anche alla nuova aggiunta al cast Michael Bishop, accolta con un simpatico benvenuto dalla co-star Alex Garfin (interprete del fratello di Jonathan, Jordan) in questo video condiviso su Instagram.