Supergirl: Chris Wood e Melissa Benoist sono marito e moglie!

La coppia si è conosciuta sul set della serie supereroistica di The CW.

I fan dei Karamel possono stappare lo spumante! La protagonista di Supergirl Melissa Benoist e l'ex co-star Chris Wood sono ufficialmente marito e moglie. La coppia, conosciutasi sul set della popolare serie supereroistica di The CW, è convolata a nozze domenica scorsa, durante un'intima cerimonia a bordo piscina a Ojai, in California.

Tra i familiari e gli amici della Benoist e di Wood, interpreti sullo schermo di Kara Danvers/Supergirl e Mon-El, quest'ultimo non più nella serie dalla quarta stagione, c'erano anche alcuni volti famigliari: Paul Wesley, che Wood ha conosciuto in The Vampire Diaries, e la villain di Supergirl Odette Annable. Ma anche il celebre regista, produttore e fumettista Kevin Smith, che ha diretto diversi episodi della serie di The CW.

Il matrimonio segue di circa sette mesi l'annuncio del fidanzamento su Instagram. "Sì, sì, sì. Sarà sempre sì", aveva scritto all'epoca l'attrice 30enne. Quelle con il coetaneo Wood sono le sue seconde nozze, dopo il divorzio nel 2017 dalla co-star di Glee Blake Jenner.