Suits LA: Ecco come Harvey Specter si collega allo spin-off

Gabriel Macht riprenderà il suo amato ruolo in un arco di episodi della nuova serie tv.

La notizia, emersa un mese fa, ha messo di buon umore i fan di Suits: Gabriel Macht riprenderà il ruolo di Harvey Specter in un arco di episodi dell'imminente spin-off Suits LA, cinque anni dopo l'ultima volta. Ora, in un'intervista con Entertainment Weekly, il protagonista Stephen Amell ha rivelato dettagli importanti su come la nuova serie si collega all'originale.



Suits LA: La trama della nuova serie tv

In onda negli Stati Uniti dal 23 febbraio, Suits LA segue Amell nei panni di Ted Black, un ex procuratore federale di New York che ora rappresenta i clienti più potenti di Los Angeles. Quindici anni fa, Ted ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia Stuart Lane (Josh McDermitt, The Walking Dead) per fondare uno studio legale specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento. Ma ora lo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, Ted deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Mentre interagisce con uno straordinario gruppo di personaggi che non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali, Ted e il suo passato si svelano, rivelando gli eventi che lo hanno portato a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava.

Il ritorno di Harvey Specter

Macht e il suo Harvey Specter appariranno in tre episodi. Almeno finora non era chiaro chi porterà il personaggio a Los Angeles né per quale motivo, ma il passato newyorchese di Ted sembrava fornire qualche inizio. Ci avevamo visto giusto. "Noterete dietro la mia scrivania la foto di un giovane Ted Black insieme a quello che sembra un giovane Harvey Specter, quindi c'è chiaramente una storia tra i personaggi. Ci siamo incontrati nell'ufficio del procuratore distrettuale", ha rivelato l'ex star di Arrow. Nella didascalia di un video condiviso su Instagram il mese scorso, nel quale si mostrava mentre indossava una camicia con il monogramma "H.S.", Macht aveva scritto: "Quando un vecchio amico è nel bisogno... è il momento di prendersi cura delle cose e fare quelle 'cose' nel modo giusto".

Amell ha detto poi che Suits LA non esisterebbe senza Suits e il lavoro che il suo cast ha svolto magnificamente nel corso degli anni. "Al momento siamo seduti nella sala conferenze dello studio Black Lane Law grazie a Gabriel e Patrick [J. Adams] e Sarah [Rafferty] e Meghan [Markle] e Rick [Hoffman] e tutte le persone che facevano parte del cast di Suits", ha detto. "Non spetta a me invitarli, ma per quanto mi riguarda sono tutti i benvenuti". L'ideatore Aaron Korsh ha aggiunto che "potrebbero esserci diversi punti di connessione" con Suits mentre lo spin-off andrà avanti. Ma "non so ancora quali siano". La speranza di Amell, però, è che il pubblico si sintonizzi al di là dei semplici crossover con Suits: "Faremo le nostre cose, e questo va bene. Facciamo in questo show cose che non potevano fare nell'originale".