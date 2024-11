Suits L.A.: Il primo teaser trailer dello spin-off con Stephen Amell

News Serie TV

La nuova serie tv debutterà negli Stati Uniti su NBC il 23 febbraio 2025.

L'amore dei tantissimi che hanno fatto schizzare alle stelle i numeri di Suits sulle piattaforme streaming, tenendola lì per settimane, sarà ripagato da NBC con Suits L.A., l'attesissimo spin-off con protagonista la star di Arrow Stephen Amell. Stiamo parlando di una delle novità più attese del nuovo anno ormai alle porte, della quale è stato diffuso il primo teaser trailer. La serie racconta una storia completamente nuova, con personaggi diversi, ambientata tuttavia nello stesso mondo di Suits. L'anteprima, accompagnata musicalmente da Greenback Boogie, lo stesso tema dello show originale, sembra voler assicurare ai quei tanti che continueranno a sentirsi a casa, e in effetti sarà così vista la recente conferma che almeno una delle vecchie leve tornerà in questi episodi.



Suits L.A.: Suits LA - Teaser Trailer della serie spin-off - HD

Suits L.A.: La trama, il cast e chi torna

In onda negli Stati Uniti dal 23 febbraio, Suits L.A., creata dallo stesso Aaron Korsh di Suits, segue Amell nei panni di Ted Black, un ex procuratore federale di New York che si è reinventato. Ora rappresenta i clienti più potenti di Los Angeles, dopo che 15 anni fa ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia Stuart Lane (Josh McDermitt, The Walking Dead) per fondare uno studio legale specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento. Ma ora lo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, Ted deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera.

Ted è circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso di lui che verso i colleghi mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali. Tra questi spiccano Erica Rollins (Lex Scott Davis, The L Word: Generation Q), un astro nascente dello studio Black Lane Law, abbastanza scaltra da mettere alla prova la lealtà dei suoi consociati solo per ammirare quelli di loro che non ne hanno, e Rick Dodsen (Bryan Greenberg, One Tree Hill), il protetto di Ted, in lizza per una promozione e per questo determinato a stare un passo avanti rispetto alla rivale Rollins. Tutto questo accade mentre si svelano lentamente eventi accaduti anni fa che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava.

Sappiamo inoltre che la star di Suits Gabriel Macht riprenderà il ruolo di Harvey Specter interpretato nelle nove stagioni della serie originale in un arco di tre episodi. Non è chiaro come sarà coinvolto nella nuova storia, ma ciò che l'attore ha scritto su Instagram sembra dirla lunga: "Quando un vecchio amico è nel bisogno... è il momento di prendersi cura delle cose e fare quelle 'cose' nel modo giusto". Il messaggio era accompagnato da un breve video che mostrava presumibilmente lo stesso Macht indossare una camicia con il monogramma "H.S." e delle scarpe firmate.