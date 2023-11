Suburræterna: Video intervista a Carlotta Antonelli, Marlon Joubert e Aliosha Massine

News Serie TV

È disponibile su Netflix Suburræterna, la serie sequel di Suburra che continua a raccontare Roma attraverso i giochi di potere che la governano: abbiamo fatto quattro chiacchiere con gli interpreti di Angelica, Damiano Luciani e Ercole Bonatesta.

Non solo Alberto 'Spadino' Anacleti e Amedeo Cinaglia. A muovere i fili dei giochi di potere che attraversano le trame di Suburræterna ci pensano anche altri interessanti personaggi. A partire dalla già nota Angelica, l'ex moglie di Spadino che in questo sequel di Suburra, disponibile con tutti gli 8 episodi in streaming su Netflix, ritroviamo finalmente innamorata di un uomo da cui viene ricambiata, madre e pronta a fare di tutto per assicurare ai suoi figli un futuro migliore del suo. Abbiamo intervistato la sua interprete, Carlotta Antonelli, insieme a Marlon Joubert e Aliosha Massine che prestano i volti rispettivamente a Damiano Luciani e Ercole Bonatesta, due nuovi personaggi che si affacciano nel mondo criminale della Suburra e ne sconvolgono gli equilibri. Aliosha Massine ha detto di essersi ispirato a diversi politici che siedono in Parlamento oggi per il suo personaggio. Nella nostra video intervista esclusiva, che vedete qui sotto, ci dice di più.





Suburræterna: La forza di Angelica, la determinazione di Damiano e Ercole

Suburræterna riprende il racconto che si era interrotto nel finale di Suburra: La serie continuando a concentrarsi sugli affari che a Roma legano Chiesa, criminalità e palazzi del potere. Mentre Spadino si è rifatto una vita in Germania, Cinaglia (Filippo Nigro) ha raccolto l'eredità di Samurai e punta a un nuovo affare: la costrizione del nuovo stadio di Roma. Intanto Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica, rimaste a capo degli Anacleti, gestiscono gli affari criminali degli Anacleti. Ma a questo sistema si ribella proprio Angelica, costretta a rimanere sotto lo stesso tetto della sua ex suocera perché così vuole la tradizione zingara. Innamorata di Damiano, dal qualche ha avuto due gemelli, decide di fare per lui un gesto estremo che attira inevitabilmente l'attenzione di Alberto, costretto a rientrare a Roma.

Damiano aveva solo otto anni quando, insieme ai suoi due fratelli gemelli Giulia e Cesare, ha visto la madre uccisa davanti ai suoi occhi per mano di Manfredi Anacleti. Da allora i tre fratelli hanno dovuto cavarsela da soli, mandando avanti la pescheria di famiglia e arrangiandosi con piccoli traffici per arrotondare. Ercole, invece, è un politico scaltro, arrivato in Campidoglio grazie all'influenza di suo nonno e agli accordi con Samurai prima e con Cinaglia adesso.