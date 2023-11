Suburræterna, il ritorno di Spadino e Cinaglia: Video intervista a Giacomo Ferrara e Filippo Nigro

News Serie TV

Arriva il 14 novembre su Netflix la serie sequel di Suburra: abbiamo incontrato i protagonisti che ci hanno parlato dell'evoluzione dei loro personaggi e di cosa dobbiamo aspettarci da questa storia. Nuova ma eterna, come Roma.

Ci sono personaggi televisivi impressi nella pietra, diventati vere e proprie icone pop. Si sono guadagnati sicuramente questo status Alberto 'Spadino' Anacleti e Amedeo Cinaglia, cuori pulsanti di Suburra: La serie (prima serie originale italiana di Netflix, lo ricordiamo) e ora tornati in azione nel sequel Suburræterna, in arrivo domani 14 novembre in streaming su Netflix. Nella nuova serie li ritroviamo tre anni dopo i fatti del finale di Suburra, profondamente cambiati eppure ancora concentrati sull'unica cosa che nel cupo universo criminale di questa serie sembra contare: il potere. Abbiamo incontrato, per una piacevole chiacchierata, i loro interpreti Giacomo Ferrara e Filippo Nigro che ci hanno raccontato com'è stato tornare a essere Spadino e Cinaglia rispondendo anche alla domanda delle domande: in una città come Roma, dove più di ogni altro luogo si mescolano i poteri dello Stato, le ambizioni criminali e le influenze della Chiesa cattolica, personaggi come Spadino e Cinaglia potranno mai trovare redenzione? Guardate qui sotto la nostra intervista video esclusiva.





Suburræterna, la trama: Dove eravamo rimasti?

Suburræterna continua a raccontare quel mondo di mezzo in cui si muovono Chiesa, criminalità e politica. Siamo sempre a Roma, nel 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Cinaglia ha raccolto l'eredità di Samurai e punta a un nuovo affare: la costrizione del nuovo stadio di Roma. Intanto Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, gestiscono gli affari criminali degli Anacleti insieme a Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a controllare le piazze di Ostia. Ma ci sono anche nuovi protagonisti che non accettano più lo status delle cose e promettono di stravolgere gli equilibri. Intanto Spadino si è rifatto una vita lontano da casa, a Berlino dove può essere semplicemente Alberto, ma è costretto a tornare a casa per ristabilire l'ordine e cercare nuovi alleati.