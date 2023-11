Suburræterna al secondo posto nella Top 10 globale di Netflix: La seconda stagione è vicina?

News Serie TV

La serie sequel di Suburra è un successo internazionale e, visto il finale, viene da chiedersi se un secondo capitolo non sia già in cantiere.

Suburræterna è un successo che va oltre i confini nazionali. Lo dimostrano i numeri ufficiali diffusi da Netflix: nella settimana di uscita (quella dal 13 al 19 novembre), la serie sequel di Suburra si è piazzata al secondo posto nella Top 10 delle serie tv non in lingua inglese più viste sul servizio a livello globale. Un risultato che una serie italiana non raggiunge certo tutti i giorni e che potrebbe aprire facilmente la strada a una seconda stagione.

Suburræterna: I numeri della serie

Uscita lo scorso 14 novembre, Suburræterna ha raggiunto 2,6 milioni di visualizzazioni a livello globale pari a 15,4 milioni di ore visionate in soli 6 giorni. Nella Top 10 ha superato serie internazionali di successo come la terza stagione de Il sarto e la Parte 3 di Lupin (che però staziona in classifica da ben 7 settimane). L'unica serie non in lingua inglese che ha fatto meglio nella settimana dal 13 al 19 novembre è stata Il codice del crimine, crime drama brasiliano che pure ha esordito pochi giorni fa su Netflix. Il sequel di Suburra staziona attualmente nelle Top 10 di ben 32 Paesi e in Italia nei giorni scorsi ha superato la quarta stagione di The Crown e la miniserie Tutta la luce che non vediamo. Attualmente il reality Squid Game: La sfida e la serie thriller svedese Una famiglia quasi normale l'hanno fatta scivolare in terza posizione, ma immaginiamo che i numeri di esordio (che Netflix non diffonde per i singoli Paesi) bastino per incoraggiare il gigante dello streaming a ordinare una seconda stagione.

Suburræterna 2 ci sarà?

Viene da pensare che Netflix ci abbia visto davvero lungo a continuare a investire su un franchise di così grande successo come Suburra e che, in qualche modo, gli autori abbiano in mente una seconda stagione di Suburræterna. Attualmente non ci sono notizie ufficiali su un rinnovo ma anche ciò che succede nell'episodio finale (non facciamo spoiler, per chi non l'avesse ancora visto) lascia presagire che una continuazione sia già in cantiere. La showrunner Gina Gardini, già in conferenza stampa, aveva precisato che le storie incentrate sulle guerre di potere a Roma ("chi ce l'ha, chi ne ha bisogno e chi vuole prenderlo") possono essere potenzialmente infinite. Aspettiamo, a questo punto, notizie da parte di Netflix.