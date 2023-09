Streghe, la reunion di Alyssa Milano e Julian McMahon

News Serie TV

Alyssa Milano e Julian McMahon si riuniscono anni dopo Streghe, una delle serie tv più amate degli anni '90. La reunion è stata documentata in alcune fotografie condivise su Instagram.

Terminata da tempo e reduce da un remake non esattamente riuscito, Streghe ha aiutato a lanciare la carriera dei suoi protagonisti, prima tra tutte Alyssa Milano, che nella Serie TV fantasy ha interpretato una delle sorelle Halliwell, Phoebe. In onda dal 1998 al 2006, Streghe (Charmed in lingua originale) ha raccontato le disavventure magiche di tre sorelle streghe: in un primo momento c'erano Prue, Piper e Phoebe. Poi, a seguito della morte improvvisa e devastante della primogenita, è arrivata Paige. Nel corso delle stagioni, Streghe ha coinvolto personaggi secondari preziosi ai fini della trama, come gli interessi sentimentali delle sorelle Halliwell, tra cui Cole. Nonostante il tragico finale per la coppia, nella vita vera, a distanza di anni, Alyssa Milano e Julian McMahon hanno regalato ai fan una dolce reunion.

Streghe, Alyssa Milano e Julian McMahon di nuovo insieme: La reunion che piace

Non è la fotografia che qualcuno si aspetterebbe solitamente di trovare sul feed Instagram di Alyssa Milano. Un selfie che esalta i grandi sorrisi in primo piano, quello pubblicato dall'attrice in compagnia di un volto ben noto al pubblico di Streghe. Impossibile dimenticare i sotterfugi meschini di Cole, che in realtà ha protetto la sua vera identità da mezzo demone soltanto per potersi avvicinare al potere delle Halliwell e carpirne le vulnerabilità per poi ucciderle. Cole non aveva messo in conto di innamorarsi di Phoebe, ma è successo.

Il mondo delle serie tv è fortemente nostalgico. Nelle ultime settimane, svariate star si sono concesse una ghiotta reunion: è il caso di Penn Badgley e Taylor Momsen, fratello e sorella in Gossip Girl. O ancora Kristian Nairn e Isaac Hempstead Wright, Hodor e Bran Stark ne Il Trono di Spade, grandi amici anche nella realtà. Alyssa Milano e Julian McMahon hanno approfittato di un incontro a Parigi per immortalarlo in uno scatto. Entrambi hanno partecipato alla Convention francese For the Love of Fandoms 2 organizzata da Empire Conventions. A marzo, in realtà, il cast di Streghe aveva preso parte a un'altra convention (90s Con): presenti Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Brian Krause, Dorian Gregory e Drew Fuller. Grande assente Alyssa Milano, che tuttavia ha supportato la reunion con un post Instagram.