Gossip Girl, reunion alert: Penn Badgley e Taylor Momsen di nuovo insieme

Gli ex interpreti dei fratelli Humphrey nell'originale Gossip Girl si ritroveranno in occasione di un episodio del podcast Podcrush.

Avvistati. I fratelli Humphrey tramano ancora qualcosa insieme. Gli attori di Gossip Girl Penn Badgley e Taylor Momsen si sono ritrovati per registrare insieme un episodio del podcast Podcrushed e hanno documentato la loro speciale reunion sui social. A 11 anni di distanza dal finale della serie tv ambientata negli ambienti dell'elite di Manhattan, le due star si sono riviste e hanno in serbo qualche sorpresa per noi.

Gossip Girl: La reunion di Penn Badgley e Taylor Momsen

Sulla pagina Instagram ufficiale di Podcrushed, il podcast che Badgley conduce insieme a Nava Kavelin e Sophie Ansari, è apparso un post che annuncia la reunion di Penn Badgley e Taylor Momsen in un nuovo episodio che sarà disponibile questo mercoledì. Nel post si vedono due foto dei due attori di nuovo insieme e in pose scherzose. La caption del post recita "Una reunion che vale la pena aspettare... ma non chiedeteci cosa succede nella seconda foto, non lo sappiamo neanche noi". Nella seconda foto, infatti, Badgley sfoggia un look dark, con un trucco che ricorda l'iconico smokey eye di Jenny Humphrey, sua sorella in Gossip Girl.

Nell'episodio del podcast, registrato prima dello sciopero SAG-AFTRA, le due ex co-star sveleranno probabilmente qualche curiosità dietro le quinte della popolarissima serie teen andata in onda dal 2007 al 2012. Badgley ha interpretato il "lonely boy" Dan Humphrey in tutte e sei le stagioni della serie di The CW, mentre Momsen ha interpretato la sfrontata e arrivista Jenny fino alla terza stagione, quando ha lasciato la serie per dedicarsi alla sua band, i Pretty Reckless. È tornata però per brevi cameo nelle stagioni successive.