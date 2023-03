Streghe: Perché Alyssa Milano era assente alla reunion? L'attrice tranquillizza i fan con un post

News Serie TV

I fan si sono chiesti perché Alyssa Milano non fosse presente insieme alle ex colleghe Shannen Doherty, Rose McGowan e Holly Marie Combs al panel celebrativo della serie: ecco la risposta.

Nessuna nuova faida tra i membri del cast di Streghe. I fan possono stare tranquilli. Lo scorso fine settimana in Connecticut, in occasione della convention 90s Con, è andata in scena la reunion degli attori della serie soprannaturale, ma la grande assente era Alyssa Milano. Gli appassionati si sono subito chiesti perché l'attrice non avesse raggiunto le ex colleghe Shannen Doherty, Rose McGowan e Holly Marie Combs e hanno ipotizzato nuovi screzi tra le attrici. Questa ipotesi, tuttavia, è stata smentita dalla stessa Milano che su Instagram ha commentato a distanza l'evento postando una foto e dicendosi felice per questo regalo fatto ai fan della serie.

Streghe: La reunion senza Alyssa Milano

Al panel, durante il quale gli attori hanno condiviso ricordi legati alla serie, hanno partecipato Rose McGowan, Holly Marie Combs, Brian Krause, Dorian Gregory e Drew Fuller. In onda dal 1998 al 2006 su WB e in Italia su Rai 2, Streghe raccontava le avventure soprannaturali delle sorelle Prue, Piper e Phoebe Halliwell (interpretate da Doherty, Combs e Milano). Shannen Doherty ha lasciato la serie nella stagione 3 ed è stata sostituita da McGowan interprete della sorellastra ritrovata Paige. Un reboot di Streghe è arrivato su The CW nel 2018 con un cast completamente nuovo guidato da Melonie Diaz, Madeleine Mantock e Sarah Jeffrey e si è concluso lo scorso anno dopo 4 stagioni.

Alyssa Milano non era presente alla reunion per motivi personali, ma ha voluto comunque celebrare la serie e i suoi ex colleghi con un post su Instagram dove ha scritto: "Questo mi rende felice per i fan di Streghe. Che gran regalo!", pubblicando una foto di Shannen Doherty, Rose McGowan e Holly Marie Combs vicine e tutte insieme per la prima volta in tanti anni.

Gli screzi tra Alyssa Milano e Shannen Doherty sono acqua passata

Il set di Streghe, all'epoca, era diventato famoso proprio per la tensione tra Shannen Doherty e Alyssa Milano. Le due attrici, come è noto, non andavano d'accordo per i presunti atteggiamenti da diva dell'interprete di Prue e quest'ultima per molti anni non ha voluto incontrare le sue ex colleghe. Oggi, però, l'interprete di Phoebe ha fatto sapere di aver riallacciato i rapporti con la sua "sorella" sullo schermo Prue mantenendo con lei una relazione cordiale. L'ha ricontattata dopo l'annuncio della diagnosi di cancro al seno fatto da Doherty e da allora le manda messaggi per avere notizie su di lei e supportarla in questa battaglia. "Direi che abbiamo rapporti cordiali. Posso assumermi la responsabilità di gran parte della tensione che c'è stata tra di noi, perché sentivo sentimenti di competizione piuttosto che di quella sorellanza di cui parlava così tanto la serie", ha detto Milano a Entertainment Tonight.