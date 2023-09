Stranger Things: The First Shadow dà un volto ai giovani Joyce e Hopper e introduce nuovi personaggi

News Serie TV

Lo spettacolo teatrale ambientato nell'universo della popolarissima serie Netflix debutterà il 17 novembre a Londra.

Se siete stanchi di aspettare la quinta stagione di Stranger Things (la cui produzione è, purtroppo, ancora ferma a causa degli scioperi), una soluzione potrebbe essere comprare un biglietto aereo per Londra per la prima di Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale originale che espanderà il mondo della popolare serie creata dai fratelli Duffer raccontando una storia prequel che si intreccerà inevitabilmente con le vicende passate e future della stessa. Netflix ha svelato oggi il cast completo presentandoci anche gli attori che interpreteranno le versioni più giovani di Hopper, Joyce, Bob e Henry Creel (i personaggi interpretati nella serie da David Harbour, Winona Ryder, Sean Astin e Jamie Campbell Bower). Ma non è tutto: nello spettacolo saranno introdotti anche alcuni nuovi personaggi che portano dei cognomi familiari e che quindi potrebbero avere legami con altri protagonisti già noti.

Stranger Things: The First Shadow, cosa sappiamo

Stranger Things: The First Shadow debutterà a Londra al Phoenix Theatre il prossimo 17 novembre (e sarà in scena fino all'estate del 2024). Lo speettacolo è basato su una storia originale creata dai fratelli Duffer, adattato da Jack Thorne e Kate Trefry e diretto da Stephen Daldry, racconterà delle storie inedite che trarranno ispirazione dal passato e dalla mitologia della serie. Sarà ambientato circa 25 anni prima degli eventi della serie e, come anticipato dagli stessi autori, "e potrebbe contenere la chiave di ciò che verrà dopo". Lo show, quindi, potrebbe essere un tassello importante dell'intera storia. La sinossi ufficiale recita:

Hawkins è una città normale con le solite preoccupazioni. L'auto del giovane Jim Hopper non si avvia, la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo laurearsi e andarsene dalla città. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che un nuovo inizio non è così facile... e le ombre del passato creano una scia molto lunga.

Il cast e tutti i personaggi

I protagonisti dello spettacolo solo Shane Attwooll (il capo Hopper originale, presumibilmente il padre di Jim Hopper), Oscar Lloyd (Hopper Junior), Louis McCartney (Henry Creel, anche noto come Vecna e Uno), Isabella Pappas (Joyce Maldonado), Chase Brown (il futuro ex di Joyce, Lonnie Byers), Christopher Buckley (Bob Newby), Kemi Awoderu (la futura mamma di Lucas, Sue Anderson), Ammar Duffus (il futuro papà di Lucas, Charles Sinclair), Gilles Geary (il futuro papà di Mike e Nancy, Ted Wheeler), Florence Guy (Karen), Max Harwood (nel ruolo di Allen Munson, presumibilmente il padre di Eddie Munson), Michael Jibson e Lauren Ward (nel ruolo dei genitori di Victor), Calum Ross e Maisie Norma Seaton (nel ruolo dei genitori di Dustin), Matthew Pidgeon ed Ella Karuna Williams (nei ruoli del padre di Bob, presumiamo, e della sorella) e Patrick Vaill (nel ruolo del Dr. Brenner). Ecco le foto del cast diffuse da Netflix:

Oscar Lloyd, Isabella Pappas e Christopher Buckley nei ruoli di Joyce, Hopper e Bob:

Ella Karuna Williams interpreterà la sorella di Bob, Patty, e Louis McCartney sarà Henry Creel:

Louis McCartney e Patrick Vaill (dottor Brenner):

Michael Jibson e Lauren Ward nei panni dei genitori di Henry e il solito McCartney nei panni del futuro Vecna: