Stranger Things: Quanto sarà lunga la stagione 3?

La lunga strada verso l'atteso ritorno su Netflix di Stranger Things si arricchisce di un nuovo dettaglio importante. TVLine ha scoperto infatti di quanti episodi si comporrà la terza stagione della popolare serie di fantascienza ambientata negli Anni '80.

Sono otto i nuovi episodi messi a punto dagli ideatori Matt e Ross Duffer, uno in meno rispetto alla scorsa stagione e tanti quanti ne erano stati prodotti per il ciclo inaugurale. Le riprese cominceranno a metà aprile, per un debutto sul servizio di video in streaming non prima del 2019, stando a quanto dichiarato di recente dalla star David Harbour (interprete di Jim Hopper).

Nulla si sa al momento della direzione che la storia prenderà nella nuova stagione, se non che sarà ambientata circa un anno dopo gli ultimi eventi narrati, presumibilmente nel 1985. Infatti, come ha spiegato Matt, "Anche volendo, non potremmo procedere più velocemente di così. I nostri ragazzi stanno crescendo. Non possiamo fare altro che scrivere e produrre lo show velocemente. Avranno quasi un anno in più quando cominceremo le riprese della terza stagione... [quindi] siamo costretti a fare un salto nel tempo".