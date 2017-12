La stagione 3 di Stranger Things nel 2019?

La terza stagione di Stranger Things come l'ottava de Il Trono di Spade? Almeno un altro anno di attesa prima di poterne vedere gli episodi? Sembrerebbe di sì stando a ciò che David Harbour, meglio conosciuto come il capo della polizia di Hawkins Jim Hopper, ha detto a Variety in una recente intervista.

"Voglio dire, una delle cose più frustranti per i fan è che ci vuole molto tempo per realizzarle", ha spiegato l'attore. "Tipo, probabilmente non l'avrete [la terza stagione] prima del 2019. Ma dipende anche dal fatto che, come ogni cosa buona, [gli ideatori Matt e Ross Duffer] hanno bisogno di tempo. E quei ragazzi lavorano così duramente. Voglio dire, stanno seduti in quella stanza a scrivere per 12, 14 ore al giorno".

I fan di Stranger Things hanno dovuto attendere 15 mesi prima di poter mettere gli occhi sulla seconda stagione, quindi le dichiarazioni di Harbour non sono poi così sorprendenti considerando che quest'ultima è disponibile da poco più di un mese. Nel frattempo, dei prossimi episodi - ufficializzati da Netflix solo lo scorso 2 dicembre - sappiamo soltanto che saranno ambientati un anno dopo l'ultimo finale, nel 1985.