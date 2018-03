Stranger Things: Primi dettagli della stagione 3

Arrivano dal PaleyFest di Los Angeles i primi dettagli ufficiali della terza stagione della serie di successo di Netflix Stranger Things, condivisi dal produttore esecutivo Shawn Levy in vista dell'inizio delle riprese nei prossimi giorni, sebbene i nuovi 8 episodi saranno disponibili solo nel 2019.

Prima di tutto, Levy ha confermato le indiscrezioni degli ultimi mesi secondo le quali la nuova stagione sarà ambientata un anno dopo la precedente, precisamente nell'estate del 1985. Ha aggiunto poi che sia Undici (Millie Bobbie Brown) e Mike (Finn Wolfhard) che Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink) faranno coppia, almeno inizialmente, perché non bisogna dimenticare che stiamo parlando di ragazzi di 13-14 anni. "Qual è il significato di romanticismo in quella fase della vita? [A quell'età] le relazioni non possono essere mai semplici o stabili, quindi giocheremo con quell'instabilità".

Il produttore ha parlato anche del maggiore spazio che nel nuovo ciclo di episodi sarà concesso a Steve Harrington, il personaggio interpretato da Joe Keery. "Sicuramente lo vedremo di più, e dirò soltanto che non abbandoneremo la magia di 'Papà Steve'. Non voglio dire di più, ma ho la sensazione netta che, mentre andavamo avanti, siamo inciampati in una minierà d'oro con Papà Steve" ha anticipato Levy, aggiungendo che ci sarà anche un riferimento al film di culto del 1985 Ritorno al futuro.