Stranger Things 5: Chi è morto, chi sopravvive e chi non rivedremo? I fratelli Duffer chiariscono le cose

Dopo l'epico finale della quarta stagione, gli ideatori di Stranger Things parlano chiaro sulle sorti di diversi personaggi rimaste in bilico: ecco cosa dobbiamo aspettarci dal capitolo finale (SPOILER).

Come sa chi ha visto il lunghissimo finale della quarta stagione di Stranger Things, non tutti i protagonisti se la sono cavata. Alcuni hanno avuto la peggio contro il temibile mostro Vecna, altri sono stati travolti da circostanze infelici e altri ancora li abbiamo lasciati mentre lottavano tra la vita e la morte. Non sempre, tuttavia, gli sceneggiatori sono stati chiari circa la sorte di alcuni personaggi, preferendo lasciare libera interpretazione agli spettatori. Fortunatamente, dopo l'uscita del Volume 2, i creatori Matt e Ross Duffer hanno sciolto parecchi dubbi rilasciando interviste in cui hanno messo nero su bianco alcune certezze. Chi è "definitivamente morto"? Chi invece è possibile che rivedremo nella quinta e ultima stagione? Ecco le loro risposte.

ATTENZIONE: Da questo punto in poi seguiranno spoiler specifici per chi non ha visto il Volume 2 della quarta stagione cioè gli episodi 8 e 9.

Stranger Things 4: Chi è definitivamente morto nel finale?

In un'intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, i fratelli Duffer hanno confermato che il super villain interpretato da Matthew Modine, il dottor Martin Brenner - che nella prima stagione non era davvero morto per mano di un Demogorgone - questa volta non ce l'ha fatta. "È morto per davvero e definitivamente", hanno fatto sapere, senza girarci troppo intorno, gli sceneggiatori. Il dubbio rimaneva perché, sebbene ferito a morte dai federali nel deserto del Nevada, lo avevamo visto in fin di vita ma non cadavere. E nei film e nelle serie, si sa, vale sempre la regola aurea per cui se non si mostra un corpo senza vita, un personaggio non è detto che sia morto.

I Duffer hanno sciolto ogni dubbio anche sulla sorte del metallaro capo dell'Hellfire Club Eddie Munson (Joseph Quinn), un nuovo personaggio che subito si è fatto amare dai fan in questa stagione. Nel finale Eddie si sacrifica volendo dimostrare a se stesso e agli altri che non è un codardo e si getta in pasto ai carnivori pipistrelli del Sottosopra "guardiani" di Vecna. "Anche lui purtroppo è morto", hanno confermato aggiungendo che la sua morte avrà "emormi ripercussioni" sui sopravvissuti.

Quale futuro per Max nell'ultima stagione?

Più complicata è la situazione di Max (Sadie Sink) la quale - come ci viene detto nel finale da Lucas che riporta le parole dei medici - era decisamente morta per qualche minuto dopo la brutale aggressione di Vecna. Ma, grazie al provvidenziale intervento di Undici (Millie Bobby Brown) che l'ha praticamente strappata dalle braccia della morte, si è salvata per miracolo ed è rimasta in coma. Adesso, hanno fatto sapere gli autori, "è viva. Ma è cerebralmente morta, è cieca e ha tutte le ossa rotte". Sul suo destino i Duffer non si sono sbilanciati più di tanto e non sappiamo se il personaggio tornerà nella quinta stagione. Non sa (o non può) dirci di più neppure Sadie Sink. Intervistata da Deadline, l'attrice si è limitata a dire: "Non ho idea di cosa accadrà nella quinta stagione. La trama di Max è molto incerta, perché ovviamente è in coma e Undici non riesce a trovarla nel vuoto. Quindi chissà dove si trova e in che stato è".