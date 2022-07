Stranger Things 5: Quando esce, trama, anticipazioni e guida completa alla quinta stagione

News Serie TV

La serie soprannaturale creata dai fratelli Duffer tornerà con una quinta e ultima stagione su Netflix, ma sarà davvero la fine? Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo in attesa di Stranger Things 5.

Anche le serie tv più amate, seguite e apprezzate devono arrivare alla fine, prima o poi. Accadrà anche a Stranger Things che, come annunciato lo scorso febbraio dai creatori Matt e Ross Duffer, terminerà con la quinta stagione. Cosa sappiamo? Quale sarà la trama e quali personaggi torneranno? Ma, soprattutto, quando uscirà questo attesissimo capitolo finale? In questa guida raccoglieremo - man mano che usciranno - tutte le anticipazioni, le informazioni e i retroscena sulla stagione 5 di Stranger Things, ufficialmente la serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix.

Quando esce Stranger Things 5?

La quarta stagione di Stranger Things si è fatta attendere a lungo, sia per i ritardi causati dalla pandemia che per la lavorazione particolarmente complessa e che ha richiesto particolari effetti speciali, soprattutto nel finale. Fortunatamente, se tutto andrà secondo i piani, per gli episodi finali non dovremo attendere tre anni come accaduto per la stagione 4. "Questa volta il divario dovrebbe essere più breve, visto che abbiamo già uno schema iniziale e non possiamo proprio immaginare che ci saranno altri 6 mesi di pausa forzata", hanno rassicurato i Duffer parlando con TVLine. In ogni caso, l'attesa difficilmente sarà breve: non vedremo i nuovi episodi prima della fine del 2023, più probabilmente nel 2024.

ATTENZIONE: Da questo punto in poi seguiranno spoiler per chi non ha visto il Volume 2 della quarta stagione cioè gli episodi 8 e 9.

La trama dell'ultima stagione

Riguardo la trama dell'ultima stagione, i Duffer hanno rassicurato di aver pianificato già tutto da molto tempo e di avere approfittato della pausa forzata dovuta alla pandemia per fare gli ultimi importanti aggiustamenti alla storia. "Durante la pausa di sei mesi abbiamo delineato la stagione 5 e l'abbiamo presentata a Netflix. A tutti quelli che c'erano anche quando abbiamo presentato la serie per la prima volta nel 2015. Ma mentre allora eravamo degli estranei, ora eravamo amici, e sono state versate molte lacrime quando abbiamo finito", hanno raccontato.

La battaglia per salvare Hawkins (e non solo)

La quinta stagione si concentrerà soprattutto sulla battaglia per salvare prima la città di Hawkins e poi il mondo intero. Nel finale della quarta stagione, la furia di Vecna ha creato una crepa irreversibile tra due mondi, il Sottosopra e il mondo reale, iniziando a trasformare quest'ultimo in una landa senza vita. Il gruppo riuscirà a sconfiggere una volta per tutte Vecna/Henry/Uno che, come ha sottolineato Will, è ferito ma decisamente ancora vivo da qualche parte nel Sottosopra? Inoltre, il dottor Martin Brenner è davvero morto o in qualche modo è riuscito a sopravvivere? E in caso positivo, darà davvero il suo contributo nella battaglia finale o continuerà a perseguire i suoi scopi?

Si riparte da un salto temporale

Tuttavia i creatori hanno spiegato che la dovrà ripartire necessariamente da un salto temporale in avanti. Sarà, questa, una scelta necessaria dovuta soprattutto alla velocità con cui stanno crescendo i protagonisti. "Sono sicuro che faremo un salto temporale. Avremmo voluto girare le stagioni 4 e 5 di seguito, ma questo non è stato possibile", ha spiegato Ross Duffer. I creatori non hanno specificato di quanti mesi o anni sarà questo salto in avanti (c'è già chi sui social ironizza sul fatto che ritroveremo i giovani protagonisti al college).

Il cast: chi tornerà?

Nel finale della quarta stagione gli amici di Hawkins si sono finalmente riuniti ma non tutti sono riusciti a sopravvivere alla furia di Vecna: Max (Sadie Sink) è sopravvissuta al terrificante incontro con Vecna solo grazie al miracoloso intervento di Undici (Millie Bobby Brown); ma è in coma e non sappiamo se riuscirà a svegliarsi. Un personaggio che molto probabilmente non rivedremo è Eddie (Joseph Quinn), che ha pagato il prezzo più alto per dimostrare che non era il codardo che molti credevano ed è morto dopo essere stato attaccato dai letali pipistrelli del Sottosopra. Undici, che molti credevano destinata a morire in questa quarta stagione, alla fine è riuscita a salvarsi e quindi immaginiamo che Millie Bobby Brown tornerà nella prossima stagione insieme ai membri del cast Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard e a tutti gli altri.

Il franchise continuerà con uno o più spin-off?

I creatori non hanno fatto mistero del fatto che stanno pensando a uno o più spin-off per espandere il franchise della serie (una richiesta che sarà sicuramente arrivata anche da parte di Netflix, visto l'enorme successo). "Ci sono ancora tante storie avvincenti da raccontare legate al mondo di Stranger Things. Nuovi misteri, nuove avventure e nuovi eroi inaspettati", avevano anticipato in una lettera indirizzata ai fan. Successivamente, parlando con SFX Magazine, avevano specificato che un'eventuale spin-off avrebbe dovuto seguire un concept assolutamente nuovo e non replicare pedissequamente gli schermi della serie che li ha resi famosi. Più di recente sono tornati sull'argomento confermando a Variety di avere un'idea per uno spin-off che li rende "super entusiasti". Si tratta di un'idea che hanno definito "molto molto diversa" e che non hanno ancora condiviso con nessuno. Eppure c'è un membro del cast di Stranger Things che non si sa come l'ha intuita ed è Finn Wolfhard, l'interprete di Mike Wheeler. "Pensiamo che tutti, incluso Netflix, rimarranno sorpresi quando ascolteranno il nostro concept, perché è molto, molto diverso. Ma in qualche modo Finn Wolfhard - che è un ragazzo folle e intelligente - ha indovinato esattamente di cosa si sarebbe trattato. Ma a parte Finn, nessun altro lo sa!", hanno spiegato.

Continuate a seguirci perché aggiorneremo costantemente questo articolo con tutte le news e le anticipazioni sulla prossima stagione di Stranger Things.