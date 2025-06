Stranger Things 5, c'è la data: Netflix annuncia finalmente quando uscirà la quinta e ultima stagione

News Serie TV

L'attesa sta per finire: abbiamo una data d'uscita (anzi tre!) dell'attesissima stagione finale di Stranger Things. Ecco quando uscirà su Netflix e tutte le novità sulla serie direttamente dal Tudum Live Event di Los Angeles.

Il conto alla rovescia può finalmente iniziare. Durante la notte, dall'evento per i fan Tudum tenutosi a Los Angeles e andato in diretta streaming globale su Netflix, è arrivata la notizia che in molti stavano aspettando: la data d'uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things che, come si vociferava da qualche tempo, sarà divisa in tre parti. La buona notizia è che questre tre parti non saranno distanziate molto nel tempo: il Volume 1 (episodi 1-4) arriverà il 27 novembre (giorno de Ringraziamento negli Stati Uniti), i Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre, mentre il gran finale (episodio 8 che avrà la durata di un vero e proprio film) è atteso per il 1° gennaio 2026 (in Italia ogni volume uscirà su Netflix alle 2 del mattino). Per l'occasione, durante Tudum è stata mostrata anche una clip con il video annuncio delle date. Guardatela qui sotto.

Quando esce Stranger Things 5

Dopo un ritardo di oltre sette mesi dovuto agli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, la produzione degli ultimi otto episodi è iniziata a gennaio 2024 ed è terminata a dicembre. Sono poi seguiti mesi di lunga e complicata post-produzione. L'annuncio della data d'uscita era attesissimo ed è arrivato durante il mega evento Tudum che quest'anno è andato in streaming esclusivamente su Netflix. Sul palco del Kia Forum di Los Angeles i membri del cast di Stranger Things Finn Wolfhard, Noah Schnapp e Caleb McLaughlin hanno condiviso alcuni nostalgici retroscena delle loro esperienze nella serie che li ha accolti fin da quando erano bambini. L'attenzione, però, era tutta rivolta a trailer che vedete sopra che svela le date e, solo alla fine, un breve fotogramma della nuova stagione. I creatori della serie, i fratelli Duffer, hanno promesso un finale epico che chiuderà tutte le trame aperte e regalerà agli spettatori un mix perfetto di horror, mistero e momenti emozionanti.

Cosa ci aspetta nella stagione finale? La trama e tutte le anticipazioni

La quinta stagione di Stranger Things si preannuncia la più ambiziosa di tutte, tanto che i fratelli Duffer non si sono fatti problemi a definirla "epica". Dopo gli eventi tumultuosi della quarta stagione, in cui i giovani protagonisti hanno affrontato Vecna e scoperto nuovi segreti sul Sottosopra, i protagonisti dovranno ora fare i conti con una minaccia ancora più grande e oscura, che potrebbe mettere a rischio non solo Hawkins, ma il mondo intero. Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale della stagione finale che recita:

Autunno del 1987. Hawkins è segnata dall'apertura delle faglie e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha imposto alla città una quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare a nascondersi. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore pesante e familiare. La battaglia finale incombe e, con essa, un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno che tutti - l'intero gruppo - si uniscano, un'ultima volta

Sappiamo che torneranno tutti i protagonisti amati dal pubblico, tra cui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Sadie Sink (Max Mayfield) e Noah Schnapp (Will Byers). A questi si aggiungeranno nuovi volti, come quelli di Linda Hamilton e Nell Fisher che probabilmente interpreteranno personaggi centrali in vista del gran finale.

La stagione 5 sarà composta da 8 episodi e riprenderà nel 1987, un anno dopo gli eventi drammatici della stagione 4 che hanno visto Vecna aprire un varco dal Sottosopra minacciando Hawkins. Inoltre, la stagione finale promette di svelare finalmente l’origine del Sottosopra e il mistero dietro le oscure forze che lo governano. I fan possono aspettarsi una storia "intensa dall'inizio alla fine", hanno detto i creatori anticipando una stagione dall'impronta fortemente cinematografica, alla pari di un grande blockbuster di Hollywood. Allo stesso modo, hanno assicurato che tutte le domande dei fan troveranno risposta. Un finale aperto, dopo tre anni di attesa, non ce lo meritiamo.