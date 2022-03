Stranger Things 4: Joyce è in Russia (?) e Undici è sconvolta nelle prime foto diffuse da Netflix

News Serie TV

La quarta stagione della serie mistery di successo arriverà in streaming divisa in due parti il 27 maggio e il 1° luglio.

Fermi tutti: Netflix ha appena diffuso le prime immagini dell'attesissima quarta stagione di Stranger Things che, come annunciato in precedenza, sarà disponibile in due parti in uscita il 27 maggio e il 1° luglio. Ci dividono insomma ancora più di due mesi dal debutto dei nuovi episodi ma, grazie a queste prime foto, abbiamo nuove anticipazioni su cui arrovellarci. Guardatele tutte qui sotto.

Stranger Things 4: La trama della quarta stagione

Quando ritroveremo i giovani amici di Hawkins, saranno passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che aveva portato terrore e distruzione in città. Ma le loro strade, per la prima volta, si saranno separate: Undici (Millie Bobby Brown) si è trasferita con Will (Noah Schnapp) e i Byers in California e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. Come abbiamo appreso dall'ultimo teaser di Stranger Things, però, le vacanze di primavera si avvicineranno e probabilmente gli amici ritroveranno. E la loro reunion non potrebbe essere certo senza intoppi; secondo Nefflix, "in questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra".

Le 4 location dei nuovi episodi e le anticipazioni dalle immagini

Nelle prime foto ritroviamo Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink) ed Erica (Priah Ferguson) insieme ai più grandi Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery) e Robin (Maya Hawke). I ragazzi avranno probabilmente a che fare con Creel House, una casa maledetta una volta abitata da un terrificante assassino che avrà il volto di Robert Englund (anche conosciuto come il Freddy Krueger di Nightmare).

In un'altra circostanza, molto probabilmente in California - seconda location della stagione - a stare insieme sono Undici, Will, Mike (Finn Wolfhard) e Jonathan (Charlie Heaton) che sembrano piuttosto sconvolti da qualche scoperta.

Le ultime due foto ci portano dritti dritti in Russia, dove rivediamo lo sceriffo Jim Hopper (David Harbour) che, come sappiamo, non è morto ma è stato fatto prigioniero alla fine della scorsa stagione. Proprio tra la neve russa sembra essere arrivata Joyce (Winona Ryder) insieme al giornalista Murray Bauman (Brett Gelman), forse per cercarlo? A giudicare dal velivolo distrutto alle loro spalle, le cose non si metteranno benissimo. L'ultima location della stagione, che tuttavia non sembra apparire in modo evidente in queste foto, è il laboratorio di Hawkins dove da piccola Undici aveva subito degli esperimenti.

Non ci resta che aspettare il trailer ufficiale per saperne di più. Intanto date un'occhiata anche ai poster ufficiali della quarta stagione di Stranger Things.