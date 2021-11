Stranger Things 4: Un nuovo teaser svela la nuova vita di Undici a...

News Serie TV

La quarta stagione della serie tv di fantascienza arriverà in streaming su Netflix nel 2022: intanto, in occasione dello Stranger Things Day, è stata diffusa una nuova anteprima.

Non poteva passare inosservato lo Stranger Things Day che si celebra oggi 6 novembre (il giorno in cui, nel 1983, il giovane Will Byers è scomparso dando inizio all'avventurosa storia nata dalla mente dei fratelli Duffer). Così Netflix ha fatto un regalo ai fan di Stranger Things diffondendo un nuovo interessante teaser trailer della quarta stagione in arrivo nel 2022 (per la data precisa ci sarà ancora da attendere). In compenso la clip, che ha come protagonista Undici (Millie Bobby Brown), è sicuramente quella che fino ad ora ci dà più informazioni e anticipazioni sui prossimi episodi. A partire dalla nuova location in cui ritroveremo Undici, Will (Noah Schnapp) e l'intera famiglia Byers.

Benvenuti in California! La nuova location di Stranger Things 4

Ricorderete che nel finale della terza stagione di Stranger Things, dopo la distruzione del Mind Flayer e la chiusura del portale nel laboratorio russo sotto il centro commerciale, avevamo visto la famiglia Byers in procinto di lasciare Hawkins e trasferirsi in una nuova città; Mike (Finn Wolfhard) e Undici, però, avevano fatto in tempo a dichiararsi a vicenda i propri sentimenti. Come se la caveranno con una relazione a distanza? La nuova clip anticipa qualcosa mostrandoci Undici alle prese con la sua nuova vita in California, ormai priva dei suoi poteri. La ritroviamo mentre scrive una lettera al suo amico speciale promettendogli che si rivedranno presto, alle vacanze di primavera che si augura saranno "le migliori di sempre". Ma i brevi e concitati fotogrammi che si vedono dopo non preannunciano nulla di buono.

Stranger Things 4: Le altre anticipazioni nei teaser precedenti

Questo teaser dovrebbe essere il quarto e ultimo di una serie di clip (lo capiamo dalla scritta 004/004 che si legge nella descrizione del video su YouTube). I precedenti tre teaser avevano anticipato rispettivamente la sorte dello sceriffo Hopper (David Harbour) - prigioniero in Russia ma vivo - suggerito il ritorno di una vecchia conoscenza nello Hawkins National Laboratory cioè il temutissimo scienziato Martin Brenner (Matthew Modine), e fatto conoscere Creel House, una casa abbandonata dove i ragazzi di Stranger Things si divertiranno a investigare. Ora non ci resta che attendere il trailer esteso e conoscere la data di uscita precisa che, speriamo, sarà comunicata presto.

