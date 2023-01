Steven Spielberg meditò di girare Lincoln come serie tv, sogna di dirigerne una

News Serie TV

Steven Spielberg non è nuovo alla cura di serie tv come executive producer, ma sogna di firmarne una magari breve, di persona. E rivela che con Lincoln ci andò molto vicino...

Steven Spielberg stava per convertire Lincoln in una serie tv: il regista, reduce dal doppio Golden Globe per il suo autobiografico The Fabelmans (miglior film drammatico, migliore regia), ha raccontato come andarono le cose al podcast Smartless, confidando anche un suo sogno nel cassetto: realizzare una miniserie per la tv, da regista. Qualcuno lo starà già chiamando dopo aver ascoltato l'intervista... Leggi anche Steven Spielberg reagisce alla dedica di Ke Huy Quan durante i Golden Globe

Steven Spielberg su Lincoln, ideale miniserie poi divenuta film

Non che Lincoln (2012) non sia stata una delle più grandi soddisfazioni di Steven Spielberg: il film vinse due meritati Oscar, per Daniel Day-Lewis come migliore protagonista e per le migliori scenografie, venendo candidato in altre dieci categorie. Eppure, come Spielberg reduce dal suo bellissimo The Fabelmans ha ricordato, la prima stesura della sceneggiatura lo aveva quasi portato a firmare da regista la sua prima miniserie per la tv. Steven Spielberg si occupa da una vita di tv, parallelamente al cinema, ma tendenzialmente come coproduttore o produttore esecutivo. In questo caso parliamo invece proprio di una possibile miniserie evento. Immaginiamo che le grandi piattaforme abbiano già aperto bene le orecchie...

Ero disposto a fare Lincoln come una serie di sei ore, perché non riuscivo a trovare i finanziamenti necessari. Nessuno ci credeva... sono andato in giro e tutti mi dicevano di no. [...] Ero pronto a firmare un contratto con la HBO per farlo ed espanderlo a sei ore. Il primo copione di Tony Kushner era di 150 pagine, quindi di roba ce n'era! Il materiale l'avevo. Non so se sarei riuscito a convincere Daniel Day-Lewis a fare sei ore, ma stavo lì lì per farlo. [...]

Avrei voglia di fare qualcosa a puntate e un giorno dirigerò una serie a episodi. Voglio dire, se qualcuno mi avesse presentato Omicidio a Easttown l'avrei fatto, eh! [ride] Una storia diretta meravigliosamente.