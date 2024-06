Star Wars: The Acolyte è già da record, è la serie più vista al lancio su Disney+ nel 2024

News Serie TV

La serie sci-fi con Amandla Stenberg e Lee Jung-jae ha registrato 4,8 milioni di visualizzazioni nel primo giorno d'uscita, fa sapere il servizio di video in streaming.

The Acolyte: La Seguace, l'ultima serie ambientata nella Galassia di Star Wars ad essere arrivata su Disney+, parte decisamente bene. I primi due episodi, che negli Stati Uniti hanno debuttato negli Stati Uniti lo scorso 4 giugno e in Italia il 5 giugno, hanno fatto raggiungere al titolo già un record: è la serie più vista nel giorno di lancio su Disney+ nel 2024.

The Acolyte: Boom di visualizzazioni per la serie di Star Wars

Disney+ ha fatto sapere che la serie con Amandla Stenberg (The Eddy), Lee Jung-jae (Squid Game) e Carrie-Anne Moss (Jessica Jones) ha registrato 4,8 milioni di visualizzazioni al debutto (specifichiamo che il servizio definisce le visualizzazioni calcolando il tempo di streaming totale del titolo diviso il tempo di esecuzione del contenuto). Si tratta del miglior risultato raggiunto da una serie quest'anno, quindi The Acolyte ha fatto meglio anche di Echo, la serie Marvel che pure era stata resa disponibile con tutti gli episodi al lancio. Difficile, però, fare paragoni visto che lo streamer finora non aveva mai comunicato i numeri relativi al primo giorno d'uscita di un titolo (sapevamo, per esempio, che un'altra serie di Star Wars, Ahsoka, aveva raggiunto 14 milioni di visualizzazioni ma nei primi cinque giorni dall'uscita. Allo stesso modo, il primo episodio di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, lo scorso dicembre, aveva accumulato 13,3 milioni di visualizzazioni nei primi sei giorni di disponibilità).

The Acolyte: La Seguace, la trama e le date d'uscita dei prossimi episodi

The Acolyte: La Seguace è ambientata in una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro nell'era dell'Alta Repubblica. Al centro del racconto c'è un'indagine su una scioccante serie di crimini che mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato e sua ex Padawan, Mae (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra. L'appuntamento si rinnova con i prossimi episodi (in tutto sono 8) ogni mercoledì fino al 17 luglio su Disney+.