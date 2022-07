Star Wars: La serie prequel Andor coprirà un periodo di cinque anni in 24 episodi

News Serie TV

Lo rivela l'ideatore Tony Gilroy in un'intervista, in attesa del debutto su Disney+ ad agosto.

La struttura narrativa di Andor, la nuova serie ambientata nella galassia di Star Wars in arrivo su Disney+ il 31 agosto, sarà più simile a The Mandalorian di quanto non lo siano state le altre serie del franchise in streaming nell'ultimo anno. In altre parole, non è stata concepita per essere un'avventura di pochi episodi ma un racconto "enorme" e articolato che ci terra compagnia per diverso tempo. A rivelarlo è stato l'ideatore e showrunner Tony Gilroy.

Andor: Una serie dalla portata "enorme"

In un'intervista con Empire, Gilroy ha detto che la nuova serie di Disney+ incentrata sulla spia ribelle Cassian Andor (interpretata nuovamente dalla star di Rogue One: A Star Wars Story Diego Luna) coprirà un periodo di cinque anni, con il primo anno sviluppato attraverso una prima stagione di 12 episodi. La seconda stagione, confermata, si comporrà anch'essa di 12 episodi e comprenderà i restanti quattro anni, fino agli eventi di Rogue One.

"La portata della serie è davvero enorme", ha detto. "I registi lavorano in blocchi di tre episodi, quindi abbiamo realizzato quattro blocchi di tre episodi ciascuno [per la prima stagione]". Questo ha portato alla struttura quadriennale della stagione 2. "Ci siamo guardati e detti: 'Wow, sarebbe davvero interessante se tornassimo e usassimo ogni blocco per raffigurare un anno'. Ci avvicineremo di un anno a ogni blocco. Da un punto di vista narrativo, è davvero emozionante poter lavorare su qualcosa in cui fai un venerdì, sabato e domenica, e poi salti di un anno". Gilroy ha promesso anche una storia più incentrata sui personaggi: "Rogue One riguarda più un avvenimento che il vero viaggio dei personaggi. È piuttosto sorprendente cominciare uno show in cui la questione non è dove possiamo finire, ma come ci siamo arrivati".

La trama e il cast di Andor

Un prequel del film del 1977 Una nuova speranza, Rogue One ha visto Jyn Erso collaborare con una banda di combattenti della Resistenza, tra cui Cassian Andor, per rubare i progetti della Morte Nera, l'arma di distruzione dell'Impero antagonista. Andor è un prequel di quel prequel e si presenta come uno spy thriller trascinante incentrato su storie piene di spionaggio e missioni audaci per restituire la speranza a una galassia in preda a un Impero spietato. Ma, prima di imbatterci in Cassian Andor da adulto, la serie racconterà la distruzione del suo pianeta natale ad opera di quello stesso Impero. Inizia mostrando Andor come un cinico contrario alla rivoluzione e racconta come sia diventato il più appassionato nel salvare la galassia.

Teaser Trailer ITA: Andor: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale della serie Star Wars di Disney Plus - HD

Accanto a Luna troveremo Stellan Skarsgård (Chernobyl), Adria Arjona (Good Omens), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (In nome del cielo), Kyle Soller (Poldark) e Genevieve O'Reilly (Tin Star). Di loro al momento sappiamo soltanto che quest'ultima riprenderà il ruolo di Mon Mothma, una senatrice che cerca di orientarsi nella politica dell'Impero mentre contribuisce segretamente a fondare l'Alleanza Ribelle.