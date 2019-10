Star Wars, la serie di Obi-Wan era partita come uno spin-off cinematografico "A Star Wars Story"

News Serie TV

Ewan McGregor rivela che la Disney ha cambiato idea dopo il flop di Solo... ma l'attore ora preferisce la serie.

Sappiamo che sul servizio streaming Disney+, in partenza negli States a metà novembre e anche in Italia nel giro dei prossimi due anni, sarà pubblicata una serie del mondo di Star Wars dedicata a Obi-Wan Kenobi. A portarlo sullo schermo ci sarà ancora Ewan McGregor, che ereditò il ruolo del mitico Alec Guinness nella trilogia prequel (1999-2005) di George Lucas. Se ricordate, quando anni fa si iniziò a parlare degli spin-off cinematografici di Star Wars, tra Rogue One e Solo si vociferò anche di lungometraggi dedicati a Obi-Wan e Yoda. Ebbene, discutendo del progetto con Comingsoon.Net, McGregor ha confermato che di fatto la serie è una mutazione dell'originale progetto di un lungometraggio cinematografico spin-off. Ecco le sue esatte parole.

Non è sempre stato una serie, non all'inizio. Quando abbiamo iniziato a parlarne, non era nei piani ma molte cose sono cambiate, e molto rapidamente. Quello che è diventato ora è davvero entusiasmante. Sono molto convinto dell'idea di poter raccontare la storia in più ore, invece che in una botta sola. Secondo me sarà proprio forte.