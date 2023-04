Star Trek: Strange New Worlds mostra un sorridente Capitano Kirk nel trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi della serie sci-fi saranno disponibili in streaming su Paramount+ a partire dal 15 giugno.

L'universo è un luogo meraviglioso dove accadono cose meravigliose. Per i fan di Star Trek, ad esempio, imbattersi in una versione più giovane del mitico Capitano Kirk, che nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds sarà interpretata dal veterano di The Vampire Diaries Paul Wesley. In realtà, avevamo già intravisto James T. Kirk nel finale del ciclo inaugurale. Il trailer ufficiale dei nuovi episodi - in streaming su Paramount+ dal 15 giugno - ci conferma che il personaggio questa volta avrà un ruolo più centrale.





Star Trek: Strange New Worlds 2, arriva il Capitano Kirk

Star Trek: Strange New Worlds racconta le avventure di Christopher Pike, Spock e Numero Uno (rispettivamente Anson Mount, Ethan Peck e Rebecca Romijin) mentre si spingono ai limiti di ciò che è conosciuto e possibile. La serie è ambientata nel 23° secolo, nel decennio che precede gli eventi dell'originale Star Trek, il che spiega perché non sarà William Shatner a interpretare nuovamente il Capitano Kirk e perché questa versione del personaggio sarà diversa da quella conosciuta nella serie degli anni '60.

"Il nostro obiettivo è stato raccontare la storia di questo Kirk in particolare, in questo periodo di tempo, che è un Kirk completamente diverso che è stato solo sfiorato dall'universo Kelvin", ha detto Henry Alonso Myers riferendosi alla trilogia cinematografica prodotta da J.J. Abrams. "Lui non è ancora la persona che sarà. Ha delle cose da capire prima di diventare quella persona". Il co-showrunner ha anticipato inoltre che assisteremo al suo primo incontro con il suo futuro migliore amico Spock. "Sarà un grande momento e speriamo che le persone apprezzeranno ciò che abbiamo in mente", ha detto.

Star Trek: Strange New Worlds è stata già rinnovata per una terza stagione. Negli ultimi giorni, Paramount+ ha entusiasmato i fan di Star Trek con due annunci: l'ordine di Star Trek: Starfleet Academy, quinta serie live-action del recente franchise Star Trek Universe, incentrata su un gruppo di giovani cadetti dell'Accademia della Flotta Stellare, e l'ordine di Star Trek: Section 31, film tv incentrato sull'Imperatrice Philippa Georgiou, personaggio interpretato in Star Trek: Discovery dal premio Oscar Michelle Yeoh.