Star Trek: Secondo George Takei, William Shatner era una "prima donna" e nessuno nel cast andava d'accordo con lui

Offese e accuse a distanza tra i due ex colleghi, interpreti rispettivamente di Hikaru Sulu e James T. Kirk.

Passano gli anni, anche i decenni, e la faida tra le star di Star Trek George Takei e William Shatner non accenna a placarsi. Semmai si inasprisce. In una nuova intervista con The Guardian, Takei ha risposto ad alcune osservazioni recenti sul suo conto fatte dell'ex collega Shatner, definendolo un "vecchio irascibile" e una "prima donna".

Star Trek: George Takei parla di William Shatner

Nella serie classica degli anni '60 Takei ha recitato al fianco di Shatner nei panni del tenente Hikaru Sulu, ruolo che ha poi ripreso in molte delle altre variazioni televisive e cinematografiche che sono seguite. Shatner, invece, ha interpretato James T. Kirk, l'ufficiale comandante dell'Enterprise. L'attore 85enne ha rivelato che il cameratismo a bordo dell'astronave si rifletteva spesso sul set e ha alluso a una certa "prima donna" che era l'eccezione. "Il resto di noi condivideva un grande spirito di gruppo. Uno dei grandi doni di Star Trek non è stato solo la longevità, ma colleghi che sono diventati amici duraturi".

Successivamente, Takei si è rivolto a Shatner in modo più diretto, affermando che nessuno nel cast andava d'accordo con lui. "So che è venuto a Londra per promuovere il suo libro e ha parlato di me dicendo che volevo farmi pubblicità usando il suo nome", ha detto. "Ma non ho bisogno del suo nome per farmi pubblicità. Ho argomenti molto più solidi per i quali voglio far parlare di me, quindi non mi riferirò affatto a Bill in questa intervista. Anche se l'ho appena fatto. È solo un vecchio irascibile e lo lascerò ai suoi espedienti. Non giocherò al suo gioco". E quando gli è stato chiesto se l'ex collega era anche un giovane irascibile, Takei ha risposto: "Era egocentrico. Gli piaceva essere al centro dell'attenzione. Voleva che tutti si inchinassero davanti a lui".

Cosa aveva detto William Shatner?

All'inizio del mese, parlando con The Times, Shatner aveva definito Takei una persona "rancorosa" che "non ha mai smesso di infangare il mio nome". Ha risposto anche alle osservazioni delle altre sue ex co-star, dicendo: "Ho iniziato a capire che lo stavano facendo per pubblicità. Sessant'anni dopo qualche inconveniente sono ancora su quel binario. Non trovi che sia un po' strano? È nauseante. Queste persone sono rancorose e avvelenate. Ho esaurito la pazienza con loro. Perché dare credito alle persone consumate dall'invidia e dall'odio?".

Shatner aveva risposto a sua volta ad alcune affermazioni pungenti fatte da Takei in occasione del suo viaggio nello spazio a bordo della Blue Origin di Jeff Bezos, definendolo una "cavia fuori forma". Aveva aggiunto: "Ha 90 anni ed è importante scoprire cosa succede. I suoi 90 anni mostreranno molto sull'usura del corpo umano, quindi sarà un buon esemplare da studiare. Anche se non è l'esemplare di 90 anni più in forma, quindi sarà un esemplare inadatto".