Star Trek: Picard, la stagione 3 sarà l'ultima e coinvolgerà altri personaggi di The Next Generation

Nella stagione finale rivedremo Geordi La Forge, Beverly Crusher e Worf.

Preparate i fazzoletti: Patrick Stewart sta per lasciare l'universo di Star Trek un'altra volta. Ma se può consolarvi, sarà fino all'ultimo in buona compagnia. Mentre si apprende che la precedentemente annunciata stagione 3 di Star Trek: Picard sarà l'ultima, il servizio streaming Paramount+ fa sapere che il canto del cigno di Jean-Luc Picard coinvolgerà diversi altri personaggi della serie di culto Star Trek: The Next Generation, inclusi LeVar Burton, Gates McFadden e Michael Dorn di nuovo nei panni di Geordi La Forge, Beverly Crusher e Worf rispettivamente.

Star Trek: Picard chiude dopo 3 stagioni: Le dichiarazioni

La notizia della conclusione di Star Trek: Picard con la terza stagione arriva nel bel mezzo della seconda, in Italia in programmazione su Prime Video ogni venerdì con un nuovo episodio. In un comunicato, Terry Matalas, che sarà lo showrunner dei prossimi episodi, ha dichiarato: "Ricordo come se fosse ieri di aver visto la premiere di Star Trek: The Next Generation con mio padre quasi 34 anni fa. È stata la scintilla che ha acceso il mio amore per la fantascienza. Quindi, è molto appropriato che la storia di Jean-Luc Picard termini onorando il principio, con i suoi più cari e leali amici della U.S.S. Enterprise. Sarebbe un eufemismo dire che dare a questi personaggi un adeguato commiato è un onore. L'intero team di Star Trek: Picard e io non vediamo l'ora che i fan vivano quest'avventura conclusiva e ad alto rischio nella stagione 3".

Gli altri ritorni

Oltre a Burton, McFadden e Dorn, nella terza e ultima stagione rivedremo i veterani di The Next Generation Jonathan Frakes e Marina Sirtis, già apparsi nel ciclo inaugurale con i ruoli di Will Riker e Deanna Troi. Brent Spiner, invece, continuerà a interpretare Data. Questi ritorni seguono quelli di Whoopi Goldberg e John de Lancie nella seconda stagione, come Guinan, amica e confidente di lunga data di Picard, e l'onnipotente mutaforma Q. Annie Wersching (Bosch, The Vampire Diaries), invece, ha interpretato una nuova versione della Regina Borg, villain introdotto nel film del 1996 Star Trek: Primo contatto.