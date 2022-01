Star Trek: Paramount+ rinnova le serie Discovery, Lower Decks e Strange New Worlds

News Serie TV

Annunciata anche la data della stagione 2 di Star Trek: Picard.

Ogni giorno è un buon giorno per celebrare Star Trek, a quanto pare. Benché manchino ancora diversi mesi alla giornata in cui il popolare franchise di fantascienza viene celebrato in tutto il mondo, nelle scorse ora Paramount+ ha riportato su di esso i riflettori dopo tutte le complicazioni degli ultimi tempi dovuti alla pandemia annunciando diversi rinnovi e fissando alcune date importanti.

Quinta stagione per Star Trek: Discovery e altri rinnovi

Dopo aver ricordato che la seconda parte della stagione 4 di Star Trek: Discovery sarà disponibile dal 10 febbraio (in Italia dal giorno successivo alle ore 21:00 sulla piattaforma gratuita Pluto TV), il servizio streaming ha annunciato che la serie da cui tutto è ripartito proseguirà con un quinto ciclo di 10 episodi. Rinnovata anche la prima serie animata del franchise Star Trek: Lower Decks, per una quarta stagione anch'essa di 10 episodi, prima del debutto della terza, previsto per quest'estate. Il nuovo spin-off Star Trek: Strange New Worlds arriverà invece negli Stati Uniti il 5 maggio, e nel frattempo è stato già rinnovato per una seconda stagione di 10 episodi. Infine, Star Trek: Picard, già rinnovata per una terza stagione a settembre, tornerà con gli episodi della seconda il 3 marzo, in Italia presumibilmente subito dopo - forse già dal 4 - su Prime Video.

"Quattro anni fa, abbiamo promesso di trasformare Star Trek in qualcosa che non era mai stato prima, e grazie al duro lavoro svolto dai nostri numerosi showrunner, sceneggiatori e registi di talento, insieme allo straordinario supporto di CBS Studios e Paramount+, stiamo mantenendo la parola data", ha dichiarato il produttore esecutivo e demiurgo del franchise Alex Kurtzman. "Ora i nostri show sono pronti per il futuro mentre lavoriamo per costruire la prossima fase di Star Trek per gli anni a venire”.