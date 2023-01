Star Trek, Jonathan Frakes ha dubbi sul futuro cinematografico, ma punta ancora su Next Generation

News Serie TV

Jonathan Frakes, alias il mitico Riker di Star Trek Next Generation, ha un suo parere sul prosieguo di Star Trek... ed è scettico sul futuro della saga al cinema.

Quando si parla di Star Trek, tutti si fermano ad ascoltare il parere di Jonathan Frakes: oltre ad aver interpretato il mitico comandante William T. Riker in Star Trek: The Next Generation (1987-1994), ne ha diretto diversi episodi, oltre a firmare la regia di un paio di film tratti dalla serie. Frakes / Riker è apparso di recente nel revival di Star Trek Picard (che si chiuderà alla terza stagione), e ha discusso con SFX Magazine del futuro della sempreverde serie creata da Gene Roddenberry: cinema o serie tv? Leggi anche Star Trek: Picard, la stagione 3 potrebbe non essere l'ultima: Patrick Stewart disposto a continuare

Jonathan Frakes scettico su Star Trek al cinema, ma c'è ancora spazio per The Next Generation

Probabilmente Jonathan Frakes, pur amato dai fan di Star Trek per la sua interpretazione di William T. Riker in The Next Generation, oggigiorno è più attvo come regista che come attore: di recente per esempio ha firmato sette episodi di Star Trek Discovery e sei di Star Trek Picard (dove peraltro il suo Riker è apparso in tre). Avendo in curriculum però anche la regia dei film per la sala Star Trek - Primo contatto (1996) e Star Trek - L'insurrezione (1998), è forse la persona più indicata alla quale chiedere lumi sul futuro del marchio, tra cinema e tv. Frakes non usa mezze misure.

Fare film è dura! Persino J. J. Abrams non è riuscito a far decollare questo quarto film [dopo Star Trek Beyond, ndr]. E tutte quelle voci meravigliose? Noah Hawley doveva lavorare su un film di Star Trek, e Quentin [Tarantino] ha giocato con i sentimenti delle persone su un suo possibile film. Se nemmeno quei due nomi sono riusciti a fare un c- di film, non so chi possa farlo. Mi sembra che la TV sia il futuro. [...]

Spero che la strada ci conduca a un'altra serie. Le premesse ci sono, come vedrete, quando vedrete il finale di stagione [di Picard, ndr]. Tutto mi fa pensare che i personaggi di questa stagione finale di Picard, dovesse funzionare, sono pronti a un altro viaggio. Mi sento proprio ottimista. Credo che possa essere il sipario per Picard, ma non sono sicuro che lo sia per Next Generation. Lo sento nell'aria. Sono un eterno ottimista. Di certo a Terry [Matalas] piacerebbe!