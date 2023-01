Star Trek: Picard, la stagione 3 potrebbe non essere l'ultima: Patrick Stewart disposto a continuare

News Serie TV

L'attore ai giornalisti: "C'è ancora un enorme potenziale narrativo in quello che abbiamo fatto, e ci sono ancora delle porte aperte".

Star Trek: Picard potrebbe non concludersi con l'imminente terza stagione, dopotutto. In occasione di un incontro con i giornalisti della Television Critics Association, il protagonista Patrick Stewart ha sorpreso tutti ammettendo che, a determinate condizioni, sarebbe disposto ad andare avanti, perché il potenziale narrativo è ancora "enorme".

Star Trek: Picard continua? Le dichiarazioni di Patrick Stewart

"Se riuscissimo a mantenere lo standard raggiunto nelle stagioni 1, 2 e 3 di Picard, allora assolutamente sì", ha risposto l'attore 82enne quando gli è stato chiesto se sarebbe disposto a tornare per un'altra stagione nei panni di Jean-Luc Picard. "C'è ancora un enorme potenziale narrativo in quello che abbiamo fatto, e ci sono ancora delle porte aperte. Non le abbiamo chiuse tutte".

La stagione 3 è stata annunciata come l'ultima ma il co-ideatore e produttore esecutivo Alex Kurtzman riconosce ora che la serie potrebbe effettivamente continuare. "Quando abbiamo iniziato, noi e Patrick abbiamo parlato di voler farla durare solo tre anni, sentendo come se potessimo davvero raccontare una storia completa con la stagione che state per vedere", ha spiegato. "Detto questo, tutto è possibile. Se uno show supera le aspettative, come sicuramente speriamo che accada, e siamo molto, molto orgogliosi della terza stagione, chi lo sa?".

In Italia, la terza stagione di Star Trek: Picard sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 17 febbraio, ogni venerdì con un nuovo episodio per dieci settimane.