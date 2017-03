Star Trek: Jason Isaacs è il capitano della Discovery

Star Trek: Discovery ha dato finalmente un volto al suo capitano. Jason Isaacs, attore conosciuto in tv per i suoi trascorsi in Awake e nella più recente The OA, nonché interprete di Lucius Malfoy nei film di Harry Potter, ha firmato con CBS per il ruolo regolare di Lorca, il capitano dell'astronave Discovery, nella prossima novità del servizio di video in streaming CBS All Access.

In Star Trek: Discovery, che il presidente di CBS Les Moonves ha detto di recente debutterà tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno (in Italia su Netflix), Isaacs raggiunge la protagonista Sonequa Martin-Green (The Walking Dead), scelta per il ruolo del tenente comandante Rainsford. Faranno parte del cast anche James Frain (Gotham) nei panni del papà di Spock, Michelle Yeoh del capitano dell'astronave Shenzhou e Mary Wiseman del cadetto dell'Accademia della Flotta Stellare Tilly, oltre a Doug Jones (Buffy), Maulik Pancholy (30 Rock), Terry Serpico (Army Wives), Anthony Rapp (The Knick), Shazad Latif (Penny Dreadful), Chris Obi (American Gods), Mary Chieffo e Sam Vartholomeos.

Creata da Bryan Fuller e Alex Kurtzman, la serie, un prequel dell'originale Star Trek, segue un nuovo gruppo di personaggi andare in cerca di "nuovi mondi e nuove civiltà fantasiosi, esplorando al tempo stesso sensibili tematiche contemporanee che sono state la firma del franchise fin dal suo esordio". Su Twitter, Isaacs ha pubblicato la foto della sua sedia di comando, scrivendo nella didascalia: "Spero sia comoda".