Star Trek: Discovery su Netflix dal 25 settembre

Quasi 20 mesi dopo l'annuncio del suo arrivo in tv, Star Trek: Discovery ha finalmente una data! L'ultima produzione ambientata nel fortunato universo creato da Gene Roddenberry, la prima dal 2005, esordirà in Italia su Netflix il prossimo 25 settembre, meno di ventiquattro ore dopo il debutto su CBS e CBS All Access negli Stati Uniti, proseguendo con un nuovo episodio ogni lunedì.

I primi 15 episodi di Star Trek: Discovery, divisi in due parti la seconda delle quali andrà in onda da gennaio del prossimo anno, introducono una storia ambientata circa un decennio prima gli eventi dell'originale Star Trek. In un'epoca sconosciuta agli spettatori che ha plasmato il destino della Federazione, la serie segue l'ex star di The Walking Dead Sonequa Martin-Green nei panni del primo ufficiale della Discovery Michael Burnham. L'equipaggio dell'astronave, capitanato da Lorca (Jason Isaacs, The OA), entrerà in contatto con nuove astronavi, altri mondi e avversari malvagi mentre la minaccia della guerra incombe, esplorando sensibili tematiche contemporanee che sono state la firma del franchise fin dal suo esordio.

Il resto del cast include tra gli altri Doug Jones (Falling Skies) nei panni dell'ufficiale scientifico Saru, un alieno; Anthony Rapp dell'astromicologo Stamets; Rekha Sharma (Battlestar Galactica) del Comandante Landry, responsabile della sicurezza; Shazad Latif (Penny Dreadful) del Tenente Tyler, un ufficiale della Flotta Stellare; James Frain (True Blood) di Sarek, il padre di Spock; Michelle Yeoh (La tigre e il dragone) del capitano della Shenzhou, Georgiou; Rainn Wilson (The Office) del criminale intergalattico Harry Mudd; Terry Serpico (Army Wives) di Anderson; un altro ufficiale della Flotta Stellare; Maulik Pancholy (30 Rock) del Dott. Nambue, l'ufficiale medico a bordo della Shenzhou; Sam Vartholomeos (The Following) di Connor, appena diplomatosi all'Accademia della Flotta Stellare e assegnato alla Shenzhou; Kenneth Mitchell (Jericho) di Kol, un ufficiale comandante Klingon; e Chris Obi (American Gods) di T'Kuvma, un leader che vuole unire le casate Klingon.