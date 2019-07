Star Trek al Comic-Con: Il primo trailer di Picard, David Ajala in Discovery e le foto di Lower Decks

News Serie TV

Il popolare franchise di fantascienza sta preparando un 2020 pieno di storie.

Televisivamente parlando, questo è un grande momento per Star Trek. Rilanciato dalla serie di CBS All Access Discovery, nel 2020 il franchise si espanderà con una nuova serie incentrata su Jean-Luc Picard, interpretato nuovamente da Patrick Stewart, con la serie animata Lower Decks e con una nuova interazione di Short Treks incentrata tra gli altri sull'iconico personaggio di Spock, di cui Ethan Peck ha interpretato in Discovery una versione più giovane. Di tutto questo e di molto altro si è parlato al panel tenutosi nel fine settimana al Comic-Con di San Diego.

Partiamo proprio dalla novità Star Trek: Picard, della quale è stato diffuso uno spettacolare primo trailer. E se l'ex capitano dell'Enterprise, ora un ammiraglio in pensione, si era mostrato brevemente nel teaser trailer, questa clip offre uno sguardo più attento allo stesso Picard e per la prima volta agli altri protagonisti della serie, inclusi Santiago Cabrera (interprete del pilota dell'astronave e ladro provetto Chris Rios), Michelle Hurd (l'ex ufficiale dei Servizi Segreti e analista Raffi Musiker), Alison Pill (la Dott.ssa Agnes Jurati) e Harry Treadaway (Narek). Inoltre, rivela a sorpresa i ritorni di Jeri Ryan e Brent Spiner nei panni di Sette di Nove e Data, i personaggi da loro interpretati in Star Trek: Voyager e Star Trek: The Next Generation rispettivamente. Disponibile in streaming all'inizio del prossimo anno, in Italia in contemporanea su Amazon Prime Video, la serie mostrerà Picard radunare un nuovo equipaggio per affrontare un'altra missione pericolosa. Qualcosa che sembra avere a che fare con una donna misteriosa che è "la fine di tutto... la Distruttrice" e un gigantesco cubo Borg che fluttua nello spazio.

Per quanto riguarda Star Trek: Discovery, di cui si attende la terza stagione (in Italia in streaming su Netflix), è stata annunciata l'aggiunta al cast regolare di David Ajala. Visto recentemente in Nightflyers e Supergirl, l'attore londinese interpreterà Cleveland Booker, più semplicemente Book, un tipo intelligente, capace, con un carisma naturale e un atteggiamento avventato che tende ogni volta a metterlo in guai da cui tirarsi fuori. Le immagini che vi mostriamo qui di seguito lo ritrae insieme al personaggio di Sonequa Martin-Green, Michael Burnham.

Un altro importante annuncio ha riguardato il ritorno del mini spin-off Star Trek: Short Treks con una seconda stagione incentrata, come abbiamo già scritto, su Spock, ma anche sul personaggio interpretato sempre in Discovery da Rebecca Romijn, Numero Uno. I sei nuovi episodi, sempre della durata di circa 15 minuti, includeranno inoltre il ritorno dei Triboli, le famigerate creature pelose di Star Trek, come si può ben vedere nel trailer.

Ultima ma non ultima (sappiamo che ci sono altre serie in sviluppo, incluso uno spin-off di Discovery incentrato sulla Philippa Georgiou di Michelle Yeoh), Star Trek: Lower Decks, la serie animata in arrivo sempre il prossimo anno. Ambientata nel 2380, la comedy segue l'equipaggio di una delle astronavi meno importanti di tutta la Flotta Stellare, la USS Cerritos. Durante il Comic-Con, l'ideatore Mike McMahan (lo stesso di Rick and Morty) ha mostrato le prime immagini dei protagonisti di Lower Decks, rivelandone anche il cast vocale. Si tratta di Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells ed Eugene Cordero per il quartetto principale - Mariner, Boimler, Tendi e Rutherford. Si aggiungono Fred Tatasciore, Dawnn Lewis (Veronica Mars) e Jerry O'Connell (Billions) nei ruoli di tre dei gradi più alti a bordo dell'astronave e Gillian Vigman (Life Sentence) in quello della Dott.ssa T'Ana.