Squid Game, nuovo record: Oltre 60 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni per la stagione 3

Squid Game si conferma il fenomeno numero 1 su Netflix con l'uscita della terza stagione che ha anche raggiunto il primo posto in ognuno dei 93 Paesi in cui Netflix diffonde le classifiche Top 10.

La terza stagione di Squid Game, arrivata su Netflix lo scorso 27 giugno, ha raggiunto un nuovo impressionante traguardo: 60,1 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni dal debutto su Netflix, stabilendo un nuovo record assoluto per la piattaforma (sottolineiamo che Netflix definisce una "visualizzazione" come il totale dei minuti visti diviso per la durata complessiva del contenuto). La stagione finale ha scalato in tempo record anche la Top 10 Globale di Netflix, raggiungendo anche la nona posizione nella classifica dei titoli non in lingua inglese più popolari di sempre. Ma forse il dato più sorprendente è che Squid Game 3 è arrivata al primo posto in ciascuno dei 93 Paesi in cui Netflix pubblica la sua classifica settimanale, un'impresa mai riuscita a nessuna serie nella settimana di debutto.

Squid Game 3: Un finale da record

La stagione conclusiva di Squid Game ha chiuso in bellezza una serie che ha ridefinito il concetto di successo globale. Non solo ha segnato nuovi record di visione, ma ha anche fatto rientrare le prime due stagioni nella Top 10 settimanale, segno che milioni di utenti hanno voluto fare un ripasso prima dell'ultimo capitolo. Secondo Netflix, Squid Game aveva già accumulato quasi 600 milioni di visualizzazioni prima del lancio della terza stagione, con la prima stagione che rimane il titolo non in lingua inglese più visto nella storia della piattaforma, con 265 milioni di visualizzazioni nei suoi primi 91 giorni.

La terza stagione ha generato finora oltre 4,56 miliardi di interazioni social attraverso i canali globali di Netflix (il dato più alto mai raggiunto da una stagione della serie). Inoltre, eventi immersivi in oltre 25 Paesi e sei continenti hanno coinvolto centinaia di migliaia di fan in esperienze ispirate al mondo di Squid Game, con l'apice raggiunto nell’evento conclusivo a Seoul il 28 giugno, che ha ospitato più di 38.000 persone, tra cui il regista Hwang Dong-hyuk e gran parte del cast. Anche a Roma si è tenuto l'evento celebrativo Squid Game Over, un grande party per dire addio alla serie, a cui anche noi di Comingsoon.it abbiamo partecipato. Il fenomeno Squid Game ha avuto anche un impatto tangibile sulla cultura popolare: basti pensare che, secondo Google Trends, le ricerche su “won coreano” sono aumentate sensibilmente dopo l’uscita di ciascuna stagione.

Le parole del creatore

In una dichiarazione particolarmente sentita, Hwang ha ringraziato i fan per l'amore dimostrato nel corso di sei lunghi anni di lavoro. "Non so nemmeno come esprimere la mia gratitudine. Questi anni sono stati un periodo prezioso della mia vita. Se non avete ancora visto la serie, vi invito a iniziare almeno dalla stagione 2: vi aiuterà a comprendere meglio la stagione 3", ha detto.

Un momento d'oro per i contenuti coreani

Il successo di Squid Game si inserisce in un trend più ampio. Netflix ha investito in modo massiccio nei contenuti coreani e fa sapere che oltre l’80% degli abbonati globali ha guardato almeno un titolo proveniente dalla Corea del Sud. E mentre la serie domina le classifiche, anche il film K-Pop Demon Hunters, ispirato all’onda K, si è posizionato al primo posto tra i film più visti della settimana. Difficile pensare che il franchise di Squid Game possa morire con questa terza stagione. Il finale, d'altronde, ha suggerito almeno uno spin-off che potrebbe ampliare l'universo della serie. Ma, per il momento, non è arrivata alcuna conferma da parte di Netflix.