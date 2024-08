Squid Game: Netflix svela la data d'uscita della seconda stagione e ne annuncia una terza

News Serie TV

Che i giochi abbiano finalmente inizio: come promesso, il secondo capitolo della serie sudcoreana arriverà in streaming entro la fine dell'anno. Ecco il video annuncio.

Mentre si stanno svolgendo i Giochi Olimpici, Netflix fissa l'appuntamento con un altro tipo di giochi, quelli mortali di Squid Game. Con un teaser proprio a tema olimpico, il servizio di video in streaming ha annunciato la data d'uscita dell'attesissima seconda stagione della sua serie più popolare di sempre: il 26 dicembre (prima, lo ricordiamo, ci sarà un'anteprima al Lucca Comics & Games 2024 dove saranno ospiti il creatore e regista e i protagonisti). Ma non è tutto. Lo streamer ha annunciato che ci sarà anche una terza stagione che sarà anche l'ultima e chiuderà la serie nel 2025.



Data d'uscita: Stagione 2 - Il primo teaser trailer che annuncia la data di uscita - HD

Squid Game: La trama ufficiale della seconda stagione

Squid Game ha debuttato su Netflix a settembre 2021 ed è diventata immediatamente un fenomeno mondiale, superando Stranger Things e Bridgerton e raggiungendo il primato di serie originale più vista di sempre sul servizio. La trama è nota: 456 concorrenti disperati gareggiano gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won. La prima stagione ha ottenuto anche 14 nomination agli Emmy, tra cui quella come migliore serie drammatica, e ha fatto vincere il premio al protagonista Lee Jung-jae.

La seconda stagione sarà ambientata 3 anni dopo il finale della prima, con il Giocatore 456 - il vincitore - ancora determinato a trovare le persone che si celano dietro ai giochi mortali e a mettere fine a queste feroci competizioni. "Usando la fortuna vinta per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal posto più ovvio: cercare l'uomo in un elegante abito che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi finalmente danno risultati, il percorso per abbattere l'organizzazione si rivela più letale di quanto avesse immaginato: per porre fine al gioco, deve rientrarci", recita la sinossi ufficiale diffusa da Netflix.

Il messaggio del regista e creatore Hwang Dong-hyuk

Lee Jung-jae torna nel cast della Stagione 2, insieme a Lee Byung-hun nel ruolo di Front Man, Wi Ha-jun in quello del poliziotto Jun-ho e Gong Yoo come reclutatore del gioco. Hwang Dong-hyuk torna come autore, regista e produttore. Proprio quest'ultimo ha voluto rivolgersi ai fan con una lettera che recita:

"Sono già passati quasi tre anni da quando la prima stagione ha suscitato in tutto il mondo un entusiasmo straordinario, accompagnato da una serie di eventi incredibili. È con profonda emozione che scrivo questa lettera per comunicare la data d'uscita della seconda stagione e annunciare la terza, che concluderà la serie. Mi ricordo che il primo giorno di riprese della seconda stagione ho pensato: 'Wow, non posso credere di essere di nuovo nel mondo di Squid Game'. Sembrava quasi surreale. Mi chiedo come vi sentirete anche voi al vostro ritorno dentro Squid Game a tre anni di distanza.

Dopo aver giurato vendetta alla fine della prima stagione, Seong Gi-hun rientra nel gioco. Riuscirà a regolare i conti in sospeso? Anche stavolta Front Man non sembra essere un avversario facile. Il feroce scontro tra i loro mondi proseguirà nel finale della serie con la terza stagione in arrivo il prossimo anno. Sono emozionato nel vedere come il seme piantato con l'ideazione di Squid Game stia crescendo e darà i suoi frutti fino alla conclusione della storia. Faremo del nostro meglio per accompagnarvi in un altro viaggio elettrizzante. Spero proprio che non vediate l'ora di scoprire cosa vi aspetta.

Grazie come sempre e a presto."