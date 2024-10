Squid Game: Il main teaser trailer della seconda stagione dal Lucca Comics & Games

News Serie TV

La serie Netflix più popolare al mondo tornerà finalmente con i nuovi episodi il prossimo 26 dicembre: a Lucca ospiti il regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun hanno svelato alcune anticipazioni ed è uscito il teaser trailer principale.

Dal Lucca Comics & Games 2024 arrivano succose anticipazioni sulla seconda stagione di Squid Game che arriverà su Netflix il 26 dicembre. In questi giorni a Lucca Squid Game è protagonista con tante installazioni e appuntamenti in giro per la città, come l'ormai iconica bambola che domina Piazza San Michele e sfida i presenti a “1, 2, 3, stella!” o la riproduzione del dormitorio della serie in Piazza Anfiteatro dove i fan possono vivere un'esperienza unica e persino dormire. Dopo la conferenza stampa presso il Teatro del Giglio, il regista della serie Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun hanno salutato il pubblico in Piazza San Michele, dove li attendevano 8mila persone tra fan e cosplayer, con le iconiche tute da guardie e concorrenti. Successivamente il cast ha presentato in anteprima mondiale ai fan di Lucca l'attesissimo main teaser trailer che vedete qui sotto.

Squid Game: La trama e il cast della seconda stagione

La storia di Squid Game riparte con un salto temporale. Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e fa il suo ritorno con un nuovo piano in mente. Utilizzando la fortuna vinta per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal luogo più ovvio: cerca l'uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi producono finalmente dei risultati, la strada per distruggere l’organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrarvi. Si tuffa così ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 456 miliardi di won. La battaglia tra Gi-hun e il Front Man (Lee Byung-hun) entra nel vivo, mentre Gi-hun cerca vendetta in un nuovo gioco letale. Nel teaser trailer lo vediamo cercare di convincere gli altri giocatori a fare squadra, prima di confessare loro la verità: lui conosce benissimo quei giochi e sa che non finirà bene per nessuno.

Gli attori e i nuovi giocatori

Il regista Hwang Dong-hyuk è ancora una volta al timone della serie come regista, sceneggiatore e produttore. Insieme a Jung-jae rivedremo anche Lee Byung-hun nei panni di Front Man, Wi Ha-jun del poliziotto Jun-ho e Gong Yoo del reclutatore del gioco. Ma ci saranno anche nuovi giocatori e nuovi personaggi interpretati dalle new entry Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.